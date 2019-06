Le notizie del giorno – Le novità sulla cessione del Genoa | lo show di Commisso | il nuovo

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ad una politica di apertura il vice premier Luigi Di Maio italiane oggi RTL precisa in questo momento per lui di manovre restrittive non se ne deve neanche parlare in questo momento lavoriamo la nuova legge di bilancio dice il ministro del lavoro e vicepremier e mettiamoci dentro le cose che servono gli italiani mi aspetto che sul salario minimo scritto che c’è già ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno non chiuderà a Napoli arriva un comunicato ufficiale dell’azienda che annuncia Whirlpool non intende procedere alla chiusura del sito è impegnato a trovare una soluzione che garantisca la continuità ai massimi livelli occupazionali del sito così una nota di Whirlpool diffusa dopo le dichiarazioni del ministro Di Maio sulla ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo martedì 11 giugno in studio Giulia Ferrigno politica in primo piano per me di manovre restrittive non te ne deve neanche parlare Ha detto il vice premier Luigi Di Maio precisando che in questo momento si lavora la nuova legge di bilancio e ti aspetta che salario minimo visto che ti do un apertura comincia a lavorare meglio in mattinata il prendere a Giuseppe Conte ha dichiarato da ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno casa Whirlpool non chiuderà a Napoli arriva un comunicato ufficiale dell’azienda che Elena con il piano industriale dello scorso ottobre non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli ma impegnato a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale i massimi livelli occupazionali del sito così una nota di Whirlpool diffusa dopo le ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale un saluto e buon pomeriggio dalla redazione e Roberta Frascarelli permane l’esilio Dari aceh per l’ex sindaco Domenico Lucano coinvolto in un’inchiesta della procura di Locri nell’ambito della quale nel 2018 furono disposti per lui gli arresti domiciliari revocati Locana accusato di una serie di reati legati alla gestione dell’accoglienza Dei migranti nel centro della Locride un ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta si danno il cinque Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo due ore di colloquio con Giuseppe Conte Palazzo Chigi È l’immagine che sembra tenere in piedi il sodalizio tra i due vicepremier che Sul fronte dei conti pubblici impensierisce il Presidente del Consiglio più una tregua tra i due amici e in attesa di decisioni mettere su come impostare Tra l’altro rapporto ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta per un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano in servizio presso il distaccamento di Grottaglie è morto nella notte scorsa Durante un intervento nei pressi di una Masseria nelle campagne tra San Giorgio Ionico e Pulsano A quanto si è preso la vittima era impegnata con i colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva volto un camion parcheggiato adibito in parte al ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano in servizio presso il distaccamento di Grottaglie è morto nella notte scorsa Durante un intervento nei pressi di una Masseria nelle campagne tra San Giorgio Ionico e Pulsano A quanto si è preso la vittima era impegnata con i colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva volto un camion parcheggiato adibito in ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio un barcone carico di migranti affondato questa mattina davanti alle coste dell’isola di Lesbo in Grecia provocando la morte di almeno 6 persone lo riportano i media internazionali che citano la guardia costiera greca almeno 57 persone sono state tratte in salvo fine politica ieri sera il vertice di un paio ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio tregua tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al termine del vertice di ieri sera durato due ore a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte resta la tensione per su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vice definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informa-azione Gabriella Luigi in studio tregua tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al termine del vertice di ieri sera durato due ore a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte resta l’attenzione su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vice definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è Di ...

Ultime notizie Roma del 11-06-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Aprile Luigi in studio tregua tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al termine del vertice di due ore ieri sera a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte resta la tensione però su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vice definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è Di Maio che ...

Le notizie del giorno – Parla il cugino di Reyes coinvolto nell’incidente - la nuova Roma di Fonseca - rivoluzione Lecce : LE DICHIARAZIONI DEL cugino DI Reyes – Emergono nuovi particolari sulla morte di Reyes, il calciatore dell’Extremadura deceduto in un incidente lo scorso 1° giugno. A Parlare è il cugino, unico sopravvissuto allo scontro, che ha rivelato alla Guardia Civil particolari dell’incidente: “Non so cos’abbia fatto José, non ricordo“. “Stavamo volando” ha aggiunto Juan Manuel Calderon, ancora in ospedale, riferendosi all’elevata velocità ...

Ultime notizie Roma del 10-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno una volta l’esplosione a Rocca di Papa in primo piano con volta una palazzina di tre piani di Palazzo del Comune nella deflagrazione è rimasto ferito anche il sindaco Emanuele crestini gravemente ustionato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tor Vergata assieme ad altre 8 persone tra le quali sono i bambini ricoverati al Bambin Gesù ...