Le date del tour estivo di Giordana Angi da Caserta a Pescara prima dei live di ottobre a

Update 9.20 di Fortnite Stagione 9 disponibile : tutte le novità Battle Royale del 12 giugno : Con Fortnite Stagione 9, i ragazzi di Epic Games hanno voluto scrivere un nuovo capitolo nell'ormai longeva storia del loro celebre shooter costruttivo da giocare online. Una Stagione, quella attualmente in corso, che ha portato con sé - come da tradizione - una buona carrellata di novità per tutti i player. E che continua ad essere costantemente aggiornata dal team di sviluppo americano, anche per contrastare il rivale Apex Legends di ...

Prima di partire di Luca Carboni e Giorgio Poi - arriva il nuovo singolo con le date del tour : Prima di partire di Luca Carboni anticipa le date del tour che vanno aggiornandosi di giorno in giorno. Il brano è contenuto in Sputnik, ultimo album di inediti del cantautore bolognese, che dal 14 giugno sarà rilasciato in una nuova versione con Giorgio Poi. La produzione è affidata a Dardust, già produttore di altri brani del disco e che, in Prima di partire, torna per la nuova versione del singolo che si prepara per la rotazione ...

Elettra Lamborghini : segnati le date dei concerti del Twerking Queen Summer Tour : Apri l'agenda! The post Elettra Lamborghini: segnati le date dei concerti del Twerking Queen Summer Tour appeared first on News Mtv Italia.

Calcutta - nel video del singolo «Sorriso (Milano dateo)» la star è Metroman : Cosa succede quando uno dei cantautori dell’indie pop italiano incontra un’icona metropolitana? Nasce un video bomba, come quello di Sorriso (Milano Dateo), nuovo inedito (dopo Due punti) di Calcutta, che ha scelto Metroman come protagonista della clip girata da Francesco Coppola. Metroman, al secolo Niccolò Modica, è una figura leggendaria per la metropolitana di Roma e di Milano (Linea rossa) e, ormai, anche una star ...

Ricordate il finto disegno della ‘figlia’ di Pamela Prati? Ecco a chi appartiene : Ormai è guerra aperta fra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sul caso Prati, mentre continuano le indagini per scoprire la fitta rete di bugie creata dalle tre donne. Dopo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la showgirl sarda, anche Donna Pamela ha deciso di parlare. L’ha fatto nel salotto di Barbara D’Urso dove, ancora una volta, ha rivelato che Mark Caltagirone non esiste e che ad inventare il finto matrimonio sarebbe stata proprio la ...

Venezia-Sassari - Finale Scudetto 2019 : le date e il calendario della serie. Programma - orari e tv : Comincia questa sera la Finale Scudetto della Serie A 2018-2019 di basket maschile nella quale si troveranno di fronte Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari. La formazione veneta ha sconfitto Trento e Cremona al termine di due serie impegnative e dispendiose, ma ha dalla propria parte il vantaggio dell’esperienza ad alto livello. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco si presenta all’appuntamento forte di una striscia ...

Calcio - Europei Under21 : il calendario delle partite dell’Italia. date - programma - orari - tv e streaming : Il conto alla rovescia sta per scadere. Gli Europei Under21 2019 di Calcio avranno presto inizio e si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Il Bel Paese ospiterà questa rassegna continentale di categoria, nella quale le migliori 12 Nazionali si sfideranno a viso aperto con l’obiettivo di conquistare l’ambito titolo. Saranno tre gironi da quattro squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le altre del proprio gruppo una sola ...

Venezia-Sassari in tv - programma della serie scudetto e su che canale vederla. Orari e date : Non poteva che esserci la Reyer Venezia tra Gianmarco Pozzecco ed il suo primo scudetto da allenatore. Nel destino del tecnico della Dinamo Sassari in questa stagione c’è assolutamente la squadra veneta. Proprio contro la Reyer è avvenuto il debutto di Pozzecco sulla panchina sarda ed è stata sempre Venezia l’ultima squadra capace di battere Sassari, prima della clamorosa striscia di ventidue successi consecutivi tra campionato e ...

Definite le date della Serie A 2019-2020 e della Coppa Italia : La Lega Serie A ha definito le date per l’inizio e la fine della prossima stagione 2019-2020, si comincia il 24 e 25 Agosto.Il campionato di Serie A 2019-20 partirà nel fine settimana del 24 e 25 Agosto 2019 e terminerà domenica 24 maggio 2020.Non tutti sono d’accordoI club che parteciperanno alle competizioni europee chiedevano un inizio anticipato al 17 e 18, mentre il Ct Mancini sperava in una conclusione del campionato almeno ...

Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari - le date e il calendario della serie scudetto. Come vederle in tv e streaming : dirette in chiaro su Rai4! : Si apre lunedì la finale scudetto della serie A 2018-2019, che assegna il massimo titolo per il basket italiano. Si affrontano l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari, in una sfida inedita a questo livello dei playoff. Per Venezia, che ha superato in cinque partite sia la Dolomiti Energia Trentino che la Vanoli Cremona, si tratta della seconda finale in tre anni, dopo quella vittoriosa del 2017. Sassari, invece, ha messo in ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : al via i bollettini sulle ondate di calore : Prevenire gli effetti negativi del Caldo sulla Salute, soprattutto delle persone più fragili: è l’obiettivo della pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore in Italia. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute, coordinato dal Ministero. ...

date maturità 2019 : il calendario della prima e seconda prova e dei colloqui orali : Quando cominciano e quando finiscono gli esami di maturità 2019? Mentre le Date della prima e seconda prova scritta, in calendario il 19 e 20 giugno, sono state stabilite dal Miur e sono uguali per tutti, quelle degli orali vengono stabilite dalle singole commissioni durante l'assemblea plenaria. Gli esami possono dirsi terminati solo dopo l'affissione dei quadri.

Tiziano Ferro annuncia tutte le date del tour 2020 : al via da Lignano Sabbiadoro : Il cantautore Tiziano Ferro, molto amato dai suoi fans e estremamente seguito sui propri social network (su Instagram conta più di un milione di 'seguaci') ha annunciato attraverso un filmato pubblicato in Rete le date dei concerti del suo prossimo tour. 'Tzn 2020' lo vedrà protagonista nella stagione estiva del prossimo anno nei principali stadi italiani. Il nuovo singolo 'Buona (cattiva) sorte' Il cantautore laziale proprio venerdì scorso, 31 ...

Il nuovo singolo e le date del tour dei Modà - nei palasport a dicembre 2019 : Le date del tour dei Modà sono state annunciate oggi. Il gruppo guidato da Kekko Silvestre si esibirà nei palazzetti dello sport a dicembre per 6 appuntamenti di anteprima tour. Il primo live annunciato è quello in programma per il 2 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). A seguire la band sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 4 dicembre e al Brixia Forum di Brescia il 7 dicembre. L'8 dicembre i Modà saranno in ...