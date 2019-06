«Lasciate che i bambini | in estate | si annoino»

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Finisce la scuola e, il giorno dopo, partono i campi estivi, i laboratori di pittura, i corsi di cucito e le lezioni di nuoto. Il tempo deiviene riempito scrupolosamente, perché non abbiano mai motivo di annoiarsi. Ma attenzione: gli psicologi e gli esperti di sviluppo infantile suggeriscono che l’eccessiva programmazione durante l’non è necessaria e potrebbe, anzi, impedire aidi andare alla scoperta di ciò che veramente li interessa. «Il vostro ruolo di genitori consiste nel preparare ia prendere il loro posto nella società. Essere adulti significa sapersi tenere occupati e riempire il proprio tempo libero in modo da sentirsi felici», spiega Lyn Fry, psicologa infantile di Londra. «Se i genitori passano tutto il tempo a colmare il tempo libero dei loro figli, allora il bambino non imparerà mai a farlo da solo». E Fry non è l’unica ...

borghi_claudio : Scusate, a quanti dicono che avrei dovuto andare a trasmissione X per rispondere al guitto Y che sta dicendo scemen… - Frances22232053 : @Vanee__96 Ahahhaha forse emma le aveva lasciate da simo e lui per sbaglio le ha prese credendo fossero sue?? oppure… - narsima_ : RT @misSchianto: Lasciate in pace quelli che vogliono essere lasciati in pace, che puttana miseria, forse sono semplicemente PIENI di tutt… -