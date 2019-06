Lamborghini Huracán Sterrato - La supercar che non teme l' off-road - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 12 giugno 2019): una Lambo così non lavete mai vista. E forse non la vedrete mai. Per ora è una concept e la sua produzione non è ancora stata deliberata. Mette insieme acqua e olio: una sportiva senza compromessi e una Suv. Rialzata e allargata. Prevede un assetto rialzato di 47 millimetri, carreggiate più larghe di 30 e gomme inimmaginabili, su una. Quanto basta per cambiarle il volto. Anche dal punto di vista delle guida. Qui tutto è pensato per il divertimento, più che per le prestazioni assolute, che comunque sono elevatissime, grazie ai 640 cavalli del V10 di 5.2 litri della Performante. Gioia pura. Guardatela in azione nel: laregala divertimento, pura gioia e al traverso è difficile resistere. Se inizi, però, cè qualcosa di più difficile: smettere. Perché lignoranza di questaè garbata, non volgare. Accarezza i vostri sensi e vi ...

