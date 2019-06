La vita di Bradley Cooper dopo la rottura con Irina | Ottimista e rilassato

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Carlo Lanna AncheCopper rompe il silenziolacone su Page Six appaiono le prime foto dell'attore in un hotel di Los Angeles La fine della storia fraShayk continua ad essere un argomento molto caldo per gli amanti del gossip. La coppia qualche giorno fa ha annunciato la fine della loro relazione,un lungo periodo di rumor e smentite. Sembra però chee Shayk, di comune accordo, avrebbero deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Se da una parte la bellaqualche giorno di silenzio è tornata sui social per un servizio fotografico in Islanda, ancheè tornato a farsi vedere dai paparazzi. Alcuni scatti sono stati riportati da Page Six che, in un articolo pubblicato qualche ora fa,racconta la nuovadell’attorelacon. È una fonte vicina al regista di A Star is ...

infoitcultura : Irina Shayk chi è | Vita | Cristiano Ronaldo | Bradley Cooper crisi | News - Rossana_Capo : Il commento mainstream su Bradley Cooper e Irina Shayk conferma l’idiozia del Paese: “Mollare una strafiga per Lady… - POPCORNTVit : Bradley Cooper: la passione per la cucina e il 'sapore del successo' tra recitazione e regia -