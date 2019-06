La versione Switch di The Witcher 3 si confronta con la versione PS4 in un video

FIFA 2020 : la versione Nintendo Switch non avrà Volta Football e altre innovazioni presenti sulle altre piattaforme : Ieri Electronic Arts ha annunciato ufficialmente la modalità Volta Football di FIFA 2020, precisando purtroppo che non sarà presente su Nintendo Switch.Come riportato da Eurogamer.net, non si tratterà tuttavia dell'unica mancanza della Legacy Edition, il termine utilizzato da EA per descrivere la nuova edizione del suo titolo calcistico su Switch, rispetto alle altre versioni."Ci sarà un look nuovo su Switch, con divise e giocatori aggiornati e ...

A quanto pare Assassin's Creed III Remastered per Nintendo Switch è un porting della versione originale per Wii U : Assassin's Creed III Remastered è stato pubblicato recentemente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La versione rimasterizzata include una grafica aggiornata, tuttavia sembra che la versione Switch non sia in realtà un remaster, quanto un porting.Come riporta Dualshockers, in un video, Digital Foundry confronta il gioco su Switch con una versione in esecuzione su PS4 e mostra una grande differenza di qualità. La risoluzione, la ...

Panic Button si occuperà della versione Switch di The Witcher 3? : Come probabilmente molti di voi sapranno, nella giornata di ieri sono emersi alcuni rumor che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch dell'acclamato The Witcher 3 di CD Projekt RED.In seguito le indiscrezioni sul possibile gioco hanno invaso la rete e ora, Gonintendo, riporta un altro rumor che vorrebbe Panic Button al lavoro sulla versione Switch di The Witcher 3.La notizia è comparsa su ResetEra, dove si parla anche di uno stato ...

La versione Switch di Darksiders II Deathinitive Edition potrebbe essere stata confermata : Alcune recenti indiscrezioni hanno lasciato intendere l'arrivo di Darksiders II: Deathinitive Edition anche su Nintendo Switch, tuttavia la cosa non è mai stata confermata a causa della natura non troppo affidabile di tali voci. Oggi però Koch Media potrebbe aver confermato il titolo senza volerlo.Come riporta Nintendo Life, Darksiders II: Deathinitive Edition è stato infatti inserito nel sito di Koch Media (sussidiaria di THQ Nordic), in cui ...

Nintendo Switch Online si aggiorna alla versione 2.5.0 ed aggiunge nuovi titoli NES : Nintendo ha pubblicato l'ultimo aggiornamento per l'applicazione Nintendo Switch Online. Ora, la versione 2.5.0 ha aggiunto tre nuovi giochi che vanno ad arricchire il catalogo dei giochi NES.Questo mese Nintendo ha aggiunto alla libreria Donkey Kon Jr., Clu Clu Land e VS. Excitebike. Inoltre è stata aggiunta anche una versione SP di Star Soldier che contiene una nuova sfida per tutti i giocatori.Ecco quanto si legge dalla descrizione:Leggi ...

La versione Nintendo Switch di Darksiders II : Deathinitive Edition compare nel listino del rivenditore EB Games Canada : Darksiders II è titolo action pubblicato nel lontano 2012 su PC, PS3, Xbox 360 e Nintendo Wii U, successivamente (circa tre anni dopo) il gioco è arrivato sulle console di attuale generazione in forma di Darksiders II Deathinitive Edition, edizione riveduta e corretta dell'opera originale. Come riporta Gematsu, sembra che il titolo stia per arrivare anche su Nintendo Switch, almeno prendendo per buono il listino del noto rivenditore EB Games ...

Forza Street potrebbe approdare anche su Nintendo Switch secondo alcuni file trovati nella versione PC : Che Microsoft e Nintendo recentemente abbiano siglato la loro amicizia attraverso l'arrivo di Cuphead sulla console ibrida non è una sorpresa.Tuttavia negli ultimi tempi circolano delle voci secondo cui Microsoft sia in procinto di pubblicare su Switch anche altri titoli. Uno di questi sembra essere Forza Street, titolo di corse free-to-play ispirato alla celebre serie Forza e disponibile per PC e dispositivi Android ed iOS.La redazione di AR12 ...

Una versione più economica di Nintendo Switch potrebbe arrivare nel mese di giugno : Stando alle ultime notizie emerse, "probabilmente" Nintendo lancerà una versione più economica della sua console ibrida Switch a giugno, secondo un report di Bloomberg, che confermerebbe le precedenti relazioni sui piani hardware dell'azienda.Bloomberg al momento non ha specificato un prezzo o ciò che differenzia la versione meno costosa di Nintendo Switch dal modello attuale.Oltre allo Switch più economico, Nintendo sta pianificando anche un ...

Cuphead si rinnova su PC e Xbox One con l’uscita della versione Switch : In questi giorni Cuphead è arrivato anche su Nintendo Switch, per tale occasione il team di sviluppo ha rilasciato un aggiornamento per le versioni PC e Xbox One, introducendo alcune novità e migliorie interessanti, scopriamole insieme. Cuphead si aggiorna con novità e migliorie Il nuovo aggiornamento porta con se quanto segue: Menù di selezione dei personaggi Possibilità di giocare nei panni di Mugman anche ...

Nintendo Switch : ecco quando uscirà la versione Slim : Come sarà la Nintendo Switch Slim Restando nel mondo delle indiscrezioni, almeno di quelle circolate fino ad oggi, la Nintendo Switch Slim che uscirà in autunno sarà più piccola ed economica della ...

Ancora conferme per Nintendo Switch Mini - la versione economica in uscita in autunno? : Il futuro di Nintendo potrebbe fare rima con Nintendo Switch Mini. O almeno quello prossimo, con il colosso di Kyoto pronto a lanciare sul mercato una revisione più piccola ed economica della sua ultima console, che già si era fatta distinguere per la sua peculiare natura ibrida. Switch permette infatti di giocare sia in portabilità che collegati al televisore di casa, puntando fortemente sul divertimento in movimento - e in compagnia! Da mesi, ...