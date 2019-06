calcioefinanza

(Di mercoledì 12 giugno 2019)– Laha annunciato unaed esaltantecon, la più grande piattaforma mondiale di pagamenti e lifestyle, per coinvolgere e avvire più che mai gli appassionati di calcio cinesi al calcio europeo per nazionali. Lacomprende un account lifestyleche offre informazioni sulle competizioni europee per … L'articolo Lacon

CalcioFinanza : La #UEFA guarda alla #Cina: nuova partnership con #Alipay - andre61219 : @GFI65 Guarda che non è una buona notizia questa ?? Al momento ed in attesa del pronunciamento del TAS, la sentenza… - FrancoMater2 : @robinsuud @cambros8 @leovesentini @zorrobw @JCTweet_ @RobertoAtzori @LuigiGuelpa Si vabbè dai. Un amico che lavora… -