La nuova Fiorentina pensa a Batistuta | “felice e lusingato”

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Se davvero lasse a me sarei lusingato e molto felice”. Sono le importanti dichiarazioni dell’ex attaccante dellaGabriel Omar, ai microfoni di ‘Lady Radio’, in merito alle indiscrezioni che lo vorrebbero di nuovo alladopo l’arrivo in viola del presidente Commisso. “Sapete quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola – ha aggiunto Gabriel-. In questi giorni ho visto un entusiasmo straordinario per l’arrivo del presidente Rocco Commisso. Credo che stia per iniziare una bellissima avventura per lasocieta’ viola”., Commisso a 360 gradi: “Montella, Chiesa, Veretout e Stadio, la situazione” L'articolo La: “felice e lusingato” CalcioWeb.

