La figlia 14enne di Courteney Cox indossa il suo stesso vestito 21 anni dopo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Tale madre, taleCox ha condiviso sui social due foto a confronto: nella prima appare lei stessa, 21fa, nella seconda, la. Le due hanno loto all’epoca dalla Cox sul red carpet e che oggi calza perfettamente alla ragazza. “Non sono una persona che si affeziona alle cose, ma questo è stato un acquisto dannatamente azzeccato. 21...”, scrive nella didascalia della foto l’ex star di Friends. Visualizza questo post su InstagramI’m not one to hold onto things but this was a damn good purchase! 21 years later...Un post condiviso daCox (@coxofficial) in data: 11 Giu 2019 alle ore 12:56 PDTTra le prime a commentare gli scatti è stata Lisa Kudrow - la Phoebe della sitcom, compagna di set e amica nella vita - che si è lasciata andare in un ...

