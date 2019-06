La festa del Sacro Cuore a Ragusa

Medicina : Secukinumab dimostra l’efficacia in tutte le manifestazioni principali dell’artrite psoriasica : Novartis, leader in reumatologia e immuno-dermatologia, ha annunciato oggi nuovi dati dello studio clinico MAXIMISE, che valuta l’efficacia e la sicurezza di Secukinumab nella gestione delle manifestazioni assiali in corso di artrite psoriasica. Lo studio di fase IIIb di 52 settimane – tuttora in corso – ha soddisfatto sia il suo endpoint primario sia quello secondario chiave, con rispettivamente il 63,1% dei pazienti nel braccio Secukinumab 300 ...

festa delle Fragole 2019 : gusto - tradizione e divertimento per celebrare le delizie della Val Martello : Come da tradizione dal 29 al 30 giugno 2019, in Val Venosta e nello specifico nella Val Martello, si svolgerà la 20° Festa delle Fragole altoatesine. Ogni anno, l’ultimo week-end di giugno, ha luogo una Festa che attira numerosi visitatori e buongustai per celebrare l’inizio della raccolta delle delizie della Val Martello: le Fragole. Un’occasione unica per degustare e acquistare il prelibato frutto simbolo della Val Martello. Chiamata anche ...

Hong Kong - manifestanti sfondano cordone della polizia ed entrano nel Parlamento : la risposta col lancio di lacrimogeni : Da giorni a Hong Kong i cittadini sono scesi in strada in segno di protesta contro la legge, controversa, sulle estradizioni in Cina che l’assemblea legislativa avrebbe dovuto cominciare a esaminare oggi. Mentre le prime dimostrazioni si sono svolte senza incidenti, questo pomeriggio (ora locale) i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio legislativo. Nel video, il momento in cui riescono a forzare un cordone di ...

Modica. festa della Musica 2019 - all’ex mattatoio “maratona” di note per dare il benvenuto all’estate : Modica (RG) – Musica, concerti, performance, teatro danza e arte. Tutto questo e molto altro offrirà la Festa della Musica

Rovigo dà il benvenuto all'estate con la festa della 'Fabbrica dello Zucchero' : La Fabbrica dello Zucchero, la start up culturale di Rovigo che punta a innescare nuclei d'iniziativa creativa per un diverso modo di abitare lo spazio urbano, organizza la prossima domenica 16 giugno una festa di benvenuto all'estate che si svolgerà al Censer e che è intitolata Fuori Fabbrica. Notoriamente un tempo nell'attuale sede del Censer si trovava un grande zuccherificio e oggi essere e, soprattutto, sentirsi "fuori fabbrica" significa ...

La grande festa del ritorno in mare di Tirrenia II : un varo senza precedenti : Sabato 8 giugno 2019 rimarrà una data impressa nella storia dello yachting internazionale. L’imbarcazione a vela Tirrenia II, costruita in legno nel 1914 dal cantiere H.R. Stevens di Southampton su progetto dello yacht designer britannico Frederick Shepherd, è tornata ufficialmente in mare a dieci anni dalla sua ultima navigazione e dopo tre anni di lavori effettuati presso il cantiere Francesco Del Carlo di Viareggio. Dopo 105 anni di vita ...

Secondo fonti mediche del Guardian - le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democrazia in Sudan hanno compiuto anche 70 stupri : Secondo fonti mediche citate dal Guardian, le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democrazia a Khartum, la capitale del Sudan, hanno compiuto anche una settantina di stupri. Durante l’attacco, compiuto da una forza di sicurezza vicina

Pisa - una città in festa : delirio per la promozione in Serie B - notte magica [FOTO e VIDEO] : E’ festa grande in casa Pisa per la promozione nel campionato di Serie B. E’ stata una stagione altalenante ma che si è conclusa nel migliore dei modi, delirio per Moscardelli e compagni che nella prossima stagione giocheranno nel torneo cadetto con l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza. In finale dei playoff colpo grosso sul campo della Triestina, 1-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. ...

L’Istantanea – Le ambulanze che fanno festa - il segno della vergogna del Sud : Il corteo di ambulanze che a sirene spiegate aprono il varco ai festeggiamenti in onore di Franco Alfieri, noto come il re delle “fritture”, a sindaco di Paestum fanno certo vergognare ma danno la cifra, dura e cruda, di quale sia il livello civile e culturale di tanta parte del Mezzogiorno. L’offesa che i meridionali, in questo caso i cittadini di Paestum, rendono alla civiltà di cui sono culla è senza pari. E i templi – di cui dovrebbero ...

Venezia - passa una crociera Msc : sospesa la festa della Vogalonga nel bacino di San Marco : Un'ordinanza vietava i motori nei canali per la tradizionale ricorrenza delle barche a remi. E solo domenica 2 giugno c'era stato un incidente tra una grande nave e un battello

Ballottaggi - la notte dei sindaci : Avellino a festa - flop della Lega : Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per il Ballottaggio delle elezioni comunali, che in Campania ha visto coinvolte 17 amministrazioni municipali: tre in provincia di Avellino, quattro in...

Playout Serie B - la doppia faccia della medaglia : le lacrime del Venezia - la festa della Salernitana [FOTO] : 1/26 Paola Garbuio/LaPresse ...

VIDEO Sara Gama e Cristiana Girelli - festa negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali calcio femminile : Sara Gama e Cristiana Girelli hanno festeggiato negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la capitana e l’attaccante sono rientrate dopo il successo in rimonta contro le Matildas mettendo in mostra tutta la loro gioia. Di seguito il VIDEO con i festeggiamenti di Sara Gama e Cristina Girelli a Valenciennes. festa Girelli-Gama dopo LA ...