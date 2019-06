La felicità al lavoro conta Chissà se lo capiremo anche da noi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) di Annalisa Rosiello* e Chiara Vannoni** La recente notizia del varo, in Nuova Zelanda, di una legge di bilancio incentrata sul benessere dei cittadini ha suscitato attenzione e ammirazione: per la prima volta un Paese punta così esplicitamente su un obiettivo – l’Obiettivo – così centrale per un essere umano: il benessere, la realizzazione del proprio scopo, la. L’equivalente di due miliardi di euro di fondi extra serviranno a contrastare “dipendenze” e patologie quali ansia e depressione, a inserire uno psicologo in ogni ambulatorio di medicina di base, a prevenire i suicidi (che crescono ogni anno). Inoltre verranno destinati al contrasto della violenza domestica e della povertà infantile, agli aiuti ai senzatetto, alle minoranze, alle comunità indigene e alla ricerca contro il global warming. Evidentemente, e per fortuna non solo in Nuova Zelanda, la salute ...

