La Federcalcio polacca chiama pogrom il 4-0 a Israele | indignazione sui media

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In un post sulla propria pagina Facebook laha definito “un” - il termine usato per le persecuzioni contro gli ebrei nell’Europa dell’Est - la vittoria messa a segno per 4 a 0 contro la nazionale israeliana.“GOOOOOOOL! Questo è già un!”, la frase incriminata, subito rimossa ma non prima di rimbalzare tra polemiche esuipolacchi e su quelli israeliani.Il profilo Facebook della, ‘Uniti da un pallone’, ha più di un milione di follower. Il portavoce della federazione Jakub Kwiatkowski, interpellato dal magazine polacco Polityca ha cercato di giustificarsi dicendo che “nelle partite viene spesso usata la parola. Se avessimo un tale approccio, non potremmo usare la parola bruciato nelle cronache. Forse questa parola era imbarazzante, ...

