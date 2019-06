La denuncia delle opposizioni | un avvocato vicino a Casaleggio in corsa come Garante per

Un ragazzo è stato denunciato per aver esposto una bandiera delle SS sul balcone : Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato per propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso per aver esposto dal balcone di casa, in zona Casalotti, una vessillo nero delle SS, le squadre di azione dell'esercito nazista. Allertati da un passante, gli uomini della Digos e del reparto volanti hanno rimosso il vessillo e perquisito l'abitazione, dove sono stati trovati anche un manganello di quelli in libera vendita e dei gagliardetti ...

FCA - Il capo delle vendite Usa denuncia il gruppo : Reid Bigland, responsabile commerciale per gli Stati Uniti della Fiat Chrysler Automobiles, ha depositato una denuncia contro il gruppo automobilistico per il trattamento ricevuto nel corso dell'indagine avviata dalle autorità federali statunitensi sul caso delle vendite gonfiate. Bigland, in particolare, ha accusato la FCA di averlo trasformato in un capro espiatorio per le pratiche commerciali al centro dell'indagine.Le accuse di vendetta ...

Fake news - denuncia di openDemocracy : “Report della Commissione Ue viziato da pressioni delle multinazionali del web” : Erano passati 18 mesi dal referendum sulla Brexit che aveva messo definitivamente l’Europa di fronte all’avanzata dei cosiddetti sovranisti e poco più di un anno dalle elezioni che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca. Oltre a queste prime vittorie dei nuovi nazional-populismi, sul nostro continente e sugli Stati Uniti si era posata la cappa dell’ingerenza esterna a suon di Fake news, diffuse soprattutto via social, sulle prossime ...

Baby-gang di 13 ragazzini denunciata. "Sono i vandali delle terme di Sciacca" : Hanno tra i 15 e i 19 anni. I carabinieri risolvono una decina di raid compiuti "per noia". Individuati dalle telecamere di videosorveglianza

Gatto ucciso a bastonate in aula davanti ai bimbi delle elementari : denunciato il bidello responsabile : Oggi pomeriggio, i Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, all’esito di mirati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 63enne, collaboratore scolastico, poiché ritenuto responsabile del reato di uccisione di animali. Il deferimento scaturisce delle attività investigative condotte dai Carabinieri a seguito di una segnalazione pervenuta, questa mattina, alla Stazione Carabinieri di Gioia Tauro da parte dell’Osservatorio sui ...

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

Clima - Australia : gli indigeni delle isole denunciano il governo per non aver ridotto l’inquinamento : Lo Stretto di Torres, che separa a nord il continente dalla Nuova Guinea è stato scenario della prima vertenza sul cambiamento Climatico contro il governo Australiano per violazione dei diritti umani. La denuncia presentata oggi alla Commissione ONU per i Diritti Umani, cita l’inazione del governo Australiano sul cambiamento Climatico. Questa denuncia, è stata presentata dallo studio legale no-profit ClientEarth, e rappresenta i 4500 ...

Napoli - la denuncia delle mamme : tappeto di siringhe vicino alla scuola Poerio : Alcune mamme della scuola Poerio non ci stanno più. Da giorni i loro figli sono costretti a fare lo slalom tra le siringhe dei tossicodipendenti abbandonate sulle scale che da via...

Sfregia l'ex fidanzato con l'acido : la denuncia per stalking e le altre vittime delle persecuzioni di Sara : La loro relazione è durata poco più di un mese, tra novembre e dicembre, ma Sara Antonella Del Mastro , 38enne di Legnano, non ha accettato che Giuseppe Morgante , 30 anni, avesse chiuso con lei. Per ...

Condomini denunciano una vicina di casa perché troppo grassa - per il suo peso ha provocato delle preoccupanti crepe ai pavimenti : La città si chiama Volgograd e le ultime lettere sono quelle di alcuni residenti che hanno protestato contro una loro vicina di casa decisamente ingombrante che rischia di distruggere tutti i pavimenti di un palazzo. La signora risponde al nome di Natalia Rudenko e ha 36 anni, oltre ad essere famosa per i chili di troppo. Si sta parlando infatti della donna più grassa di tutta la Russia, almeno fino a qualche tempo fa. Le fondamenta ...

Napoli - la denuncia di una 24enne : «Io - volontaria minacciata dal ras delle ambulanze» : «Qui comando io, te ne devi andare», e poi offese e minacce, persino di morte. È una volontaria, che presta servizio a bordo di ambulanze di una società privata,...

'Due topi morti' - Rita Dalla Chiesa e la foto denuncia delle condizioni delle strade a Roma : Di denunciare il degrado di Roma non si stanca mai, Rita Dalla Chiesa. Proprio nelle scorse ore, la conduttrice è tornata a usare i social network per mostrare le condizioni in cui versa Vigna...