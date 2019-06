La confessione di Zoë Kravitz | Con mio marito volevo solo divertirmi

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Alessandro Pagliuca L'attrice ha raccontato che quando un'amica gli presentò Karl Glusman non aveva alcuna intenzione di intraprendere una relazione seria Nel 2016, quando conobbe il modello e attore Karl Glusman, 31 anni, Zoë, 30, non aveva assolutamente per la testa l’idea di iniziare una relazione seria. "Avevo chiesto a una mia amica di presentarmi qualche ragazzo, maper", ha svelato a Vogue. Però l’amica, un giorno, le presentò Karl. E Zoë in lui percepì qualcosa di speciale fin dal primo istante: "Karl è arrivato e ho subito sentito qualcosa. Lui però si è girato e ha cominciato a parlare con un’altra ragazza. I In seguito mi ha confessato che si è comportato cosìperché era nervoso e non sapeva cosa dirmi". La bellissima storia tra Zoe e Karl Il fidanzamento ufficiale, lontano dai riflettori, risale al febbraio 2018. La figlia di ...

