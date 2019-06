Kawasaki Z900RS “classic edition” al via la commercializzazione

laragnatelanews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Mostrata in anteprima al Motorbike Expo di Verona è ora in arrivo dai concessionari la più classica delle. In esclusiva per il mercato italiano ecco un’inedita versione delladenominata Classic Edition. Uno speciale allestimento che sottolinea il forte richiamo agli anni’70 e a quell’icona di stile e prestazioni rappresentata dallaZ1 900. La RS è un po’ meno potente (“solo” 111 CV contro 125) e meno grintosa in alto, ma spinge più forte ai bassi e medi regimi grazie a alberi a camme e iniezione rivisti e diverse mappature della centralina. Scelte azzeccate anche per le sospensioni regolabili (forcella con steli di 41 mm e monoammortizzatore a gas) e per l’impianto doppio disco semi-flottante da 300 mm, con pinze monoblocco radiali . Presente anche il controllo di trazione (KTRC) regolabile su due livelli e disinseribile. Un kit estetico ...

