Juventus | si complica la pista Sarri | i tabloid britannici svelano la mossa a sorpresa

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, Abramovich avrebbe intenzione di trattenereal Chelsea per proseguire il lavoro iniziato quest’anno Sil’affare Maurizioper la, il Chelsea infatti ha deciso di provare a convincere il proprio manager a restare, proseguendo così il lavoro iniziato in questa stagione. AFP/LaPresse Unaquella di Roman Abramovich, svelata daiche sottolineando come la decisione adesso spetti proprio all’allenatore toscano, che dovrà scegliere se rimanere a Londra oppure accettare la corte della. La situazione per i bianconeri si è comunqueta, perchè il Chelsea non appare convinto di cambiare dopo la vittoria dell’Europa League e la partecipazione alla Champions del prossimo anno. I metodi di lavoro dihanno iniziato a dare i propri frutti e, ...

