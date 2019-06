Juventus | Milinkovic Savic può lasciare la Lazio per 100 milioni di euro

Juventus - Pogba o Milinkovic Savic : svelato il piano di Paratici : Juventus -Sembra ormai questione di ore per la Juventus l’annuncio del nuovo allenatore. Anche dall’Inghilterra arrivano nuovi indizi sull’ormai prossimo approdo di Maurizio Sarri in bianconero ed anche per questo le manovre di calciomercato Juventus stanno entrando nel vivo. Tra le priorità, cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi, c’è l’innesto di un grande colpo a centrocampo per il quale […] More

Juventus - l'acquisto di Milinkovic Savic si potrebbe chiudere a 80 milioni di euro : Settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Le ultime indiscrezioni parlano di un arrivo praticamente certo di Maurizio Sarri a Torino, con il tecnico toscano che deve trovare l'intesa con il Chelsea per l'eventuale indennizzo da pagare alla società londinese. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare notevolmente sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic avrebbe detto sì ai bianconeri : Questa estate è lecito attendersi un grande mercato per la Juventus, anche se ci saranno delle esigenze da rispettare a livello finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, potrebbe significare la conferma di una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta all'esborso economico dello scorso anno per avere Cristiano Ronaldo. Ecco perché saranno importanti le cessioni, con i nomi di Joao Cancelo, ...

Juventus al lavoro anche sul mercato : Milinkovic Savic è uno degli obiettivi (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera ha iniziato a programmare il suo mercato con l'obiettivo di regalare acquisti funzionali al 4-3-3. Secondo La Stampa infatti, la Juventus vorrebbe allestire una squadra in grado di potersi esprimersi al meglio con una filosofia di gioco offensiva, in previsione del possibile arrivo di Maurizio Sarri. Nello specifico i due colpi di mercato su cui la ...

Calciomercato Juventus : Orsolini e Rugani per arrivare a Milinkovic Savic : Per quanto l'attesa mediatica riguarda principalmente la scelta del prossimo tecnico della Juventus, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la Serie A e per la Champions League. L'unico arrivo certo attualmente è quello del centrocampista gallese Aaron Ramsey dall'Arsenal. Sempre nello stesso settore interessa uno dei riferimenti della Lazio, decisivo nella conquista della ...

Calciomercato Juventus – Rebus a centrocampo : sogno Milinkovic-Savic - realtà Rabiot. Khedira e Pjanic in bilico : Milinkovic-Savic resta nel mirino della Juventus ma il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non intende fare sconti. Rabiot può arrivare a parametro zero: Khedira e Pjanic in bilico In attesa di conoscere (o meglio, annunciare) chi sarà il nuovo tecnico, la Juventus pensa già alle possibili strategie per il mercato estivo. Nonostante serva un innesto in difesa dopo l’addio di Barzagli, è il centrocampo il reparto che presenta ...

Calciomercato Juventus : torna di moda Milinkovic. Mendes la chiave : Calciomercato Juventus: torna di moda Milinkovic. Mendes la chiave È dalla scorsa estate che Sergej Milinkovic-Savic riceve forti attenzioni da parte della Juventus. Il serbo si era reso protagonista di una stagione super l’anno scorso, siglando 14 reti in 48 presenze tra campionato ed Europa League e dimostrando elevate capacità tecnico-tattiche, oltre che una notevole predominanza fisica in mezzo al campo. Milinkovic aveva ...