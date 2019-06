Juventus | Demiral è bianconero | battuta la concorrenza dell' Atletico Madrid RUMORS

Juventus : in attesa del possibile arrivo di Sarri - Demiral sarebbe ad un passo : La Juventus sta cercando con la sua dirigenza di portare a Torino i giocatori che servirebbero a rinforzare la rosa, per affrontare al meglio la prossima stagione. A tal riguardo, Paul Pogba avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, secondo i rumors che arrivano dalla Premier League, ma il suo contratto con i Red Devils scade nel 2021 e la sua valutazione di mercato è altissima. Il ritorno del campione del mondo francese sarebbe tra ...

Calciomercato Juventus - giro di affari con Sassuolo ed Empoli : coinvolti Demiral e Traoré : Calciomercato Juventus – I bianconeri sono alla ricerca di profili giovani da inserire in organico già dalla prossima stagione o da acquistare e girare in prestito. In quest’ottica vanno visti gli interessamenti per Demiral del Sassuolo e Traoré dell’Empoli. Il difensore turco, classe ’98, si può definire praticamente un nuovo acquisto della Juventus. Il centrale è stato visionato direttamente da Fabio Paratici in ...

Gianluca Di Marzio : 'Demiral andrà alla Juventus per 15 milioni di euro' : In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero (tutte le indiscrezioni portano all'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, che però deve trovare un'intesa contrattuale con il Chelsea), la Juventus è pronta ad allestire una rosa competitiva per confermarsi in Italia e possibilmente arrivare fino in fondo in Champions League. L'esigenza principale della dirigenza bianconera riguarda sicuramente la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli ed il ...

Calciomercato Juventus : bianconeri pigliatutto - vicini Chiesa e Demiral : Calciomercato Juventus: bianconeri pigliatutto, vicini Chiesa e Demiral La Juventus comincia a fare sul serio sul mercato. I Campioni d’Italia – in attesa ancora di sciogliere le riserve per quanto riguarda il nuovo allenatore – iniziano a muovere i primi passi decisivi in sede di Calciomercato, avvicinando i primi innesti. I primi due acquisti dovrebbero essere quelli di Federico Chiesa dalla Fiorentina e Merih Demiral ...

Calciomercato Juventus - possibile intesa per cinque anni con il turco Demiral : In attesa di definire il tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di rafforzare una rosa che ha bisogno di qualità per cercare di raggiungere l'ambita Champions League. Ci sono però delle esigenze oggettive, che riguardano soprattutto la difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico della Juventus) e il probabile addio di Martin Caceres ...

Juventus - scommessa Demiral! Lucescu : “arriverà in alto” : Non solo la questione panchina in casa Juventus, il club bianconero punta anche il calciomercato e segue con grande attenzione tanti calciatori. Sempre più vicino l’arrivo di Demiral, difensore protagonista di una grande stagione con la maglia del Sassuolo, il calciatore è sponsorizzato dal Ct Lucescu, arrivano le dichiarazioni come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Si fa apprezzare da tutti, ha mezzi fisici ...

Juventus - mercato : ceduto Orsolini - preso Demiral dal Sassuolo : La Juventus mentre resta in attesa di ufficializzare nei prossimi giorni, colui che siederà sulla panchina, si muove sul mercato. Ha infatti messo a segno due colpi importanti, Uno in uscita ed uno in entrata. Il calciomercato estivo è lungo, tortuoso e difficile, ma la Vecchia Signora pare abbia le idee molto chiare ed ha iniziato a muoversi. I bianconeri con Paratici e Nedved intesta, sono da sempre molto attenti alla situazione dei giovani ...