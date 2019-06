Italia-Corea del Sud volley femminile | Nations League 2019 | orario d’inizio e come

Calcio - Mondiali Under20 2019 : ai quarti USA e Corea del Sud. L’Italia affronterà il Mali : Sono terminati gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio: in Polonia oggi si sono disputate le ultime tre gare ad eliminazione diretta. Da pochi minuti l’Italia conosce il nome della prossima avversaria: ai quarti di finale gli azzurrini affronteranno i pari età del Mali, che hanno battuto ai rigori per 7-6 l’Argentina (2-2 dopo i supplementari, 1-1 nei regolamentari). Nel pomeriggio giocate altre due sfide: gli USA hanno ...

Cannes guarda a Oriente : Palma d’Oro al sudcoreano “Parasite”. Italia a mani vuote : Politico, femminile, immerso nell’aria del tempo. La giuria del 72esimo Festival di Cannes, guidata dal messicano Alejandro Gonzalez Inarritu, ha messo a punto un Palmares che parla di noi, del nostro contemporaneo lacerato dalle contraddizioni, dei problemi sociali che non riusciamo a risolvere, dei disastri ambientali cui andiamo incontro. Una fo...

Festival di Cannes : la Palma d'oro è coreana con "Parasite" - Banderas miglior attore. Italia senza premi : Gli applausi a Bong Joon-ho sono convinti, dalla platea della Lumiere c'è una bellissima ovazione verso il regista coreano di Parasite. La Palma d'oro del Festival di Cannes per una...

Cannes - la Palma d’Oro al film coreano «Parasite» Fuori l’Italia di Bellocchio Banderas miglior attore : Nel Palmares anche Emily Beckham che ha vinto come miglior attrice e i Dardenne premiati per la miglior regia. Banderas trionfa come miglior attore

Taekwondo - Mondiali 2019 : risultati prima giornata. Corea del Sud subito protagonista - sorpresa Momenzadeh. Sfortunati gli Italiani : Si è conclusa presso la Manchester Arena della nota città britannica la prima giornata dei Mondiali 2019, senza alcun dubbio l’appuntamento più atteso della stagione del Taekwondo internazionale soprattutto alla luce del peso specifico dei risultati ottenuti nel ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il programma di gara ha previsto lo svolgimento delle fasi eliminatorie delle categorie dei -58 kg al maschile e dei -46 kg ...

Italia-Corea - Byron Moreno insulta Trapattoni! La risposta dell’ex ct azzurro è velenosa : “nemmeno il carcere…” : L’ex arbitro di Italia-Corea ha dato del codardo a Trapattoni, ricevendo una risposta davvero dura da parte dell’ex ct azzurro Byron Moreno è tornato a parlare di Italia-Corea, diciassette anni dopo aver di fatto eliminato gli azzurri dal Mondiale del 2002 con un arbitraggio a dir poco scandaloso. Interrogato su quel match, l’ecuadoregno si è dato un 8 in pagella, permettendosi di insultare anche Trapattoni: “come ...

Tiro a Volo - la Nazionale Italiana sbarcata in Corea per la terza prova di Coppa del Mondo ISSF : La squadra azzurra è arrivata in Corea per partecipare alla terza prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo In attesa dell’inizio ufficiale della terza prova di Coppa del Mondo ISSF, con gli allenamenti ufficiali di skeet, anche la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica è arrivata in Corea. Insieme al direttore tecnico Nazionale Albano Pera sono partiti Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Erminio Frasca (Fiamme Oro), Massimo Fabbrizi ...

Byron Moreno : 'Italia-Corea 2002? Arbitrai da 8. Trapattoni un codardo' : Il Mondiale del 2002 resta una ferita ancora aperta in ogni italiano. La Corea del Sud, Byron Moreno e quell'eliminazione inaspettata per una Nazionale fortissima. A distanza di 17 anni l'ex arbitro ...

Italia-Corea - la verità di Moreno : "Il fallo su Zambrotta era da cartellino rosso" : "Su Zambrotta era fallo da rosso ": finalmente, la verità è venuta a galla. L'arbitro Byron Moreno ha ammesso l'errore costato l'eliminazione all' Italia ai Mondiali del 2002. LA STORIA - Sono passati ...

Byron Moreno - 17 anni dopo : 'Italia Corea? Il fallo su Zambrotta era da espulsione' : Una partita che resterà per sempre impressa nella memoria degli italiani. Non tanto per il risultato finale, quanto per il discusso arbitraggio che rese l'epilogo quasi un'ovvia conseguenza. Italia-...

Italia-Corea del Sud - la redenzione dell’arbitro Moreno : “è vero - c’era un rosso per i coreani” : Byron Moreno ha arbitrato la ben nota gara dello scandalo tra Italia e Corea del Sud che ha estromesso gli azzurri dai Mondiali 2002 Byron Moreno ha finalmente ammesso i suoi errori in un’intervista agli ecuadoregni di ’Futbol sin Cassette’. L’arbitro della ben nota sfida tra Italia e Corea del Sud che ha estromesso gli azzurri dal Mondiale che si giocava appunto in terra coreana nel 2002, va in cerca di redenzione dopo aver fatto ...

Byron Moreno 17 anni dopo : "Su Zambrotta era fallo da rosso in Italia-Corea" : 'Su Zambrotta era fallo da rosso' e scorrono le immagini del fallo di Seon-hong Hwang sul difensore azzurro. Ad ammetterlo è stato proprio lui, Byron Moreno. Quel Byron Moreno che 17 anni fa fece ...

Riecco Byron Moreno - l’arbitro di Italia-Corea ammette le sue colpe : Della serie a volte ritornano, Byron Moreno ammette i suoi errori durante la partita dei Mondiali del 2002 tra Italia e Corea. “Su Zambrotta era fallo da rosso” e scorrono le immagini del fallo di Seon-hong Hwang sul difensore azzurro. Ad ammetterlo è stato proprio lui, Byron Moreno. Quel Byron Moreno che 17 anni fa fece infuriare l’Italia intera per il suo arbitraggio negli ottavi di finale ai Mondiali del 2002 contro la ...

In Italia LG G8s ThinQ - l’ultimo top di gamma del colosso coreano : Nel corso del MWC 2019 di Barcellona era stato presentato il top di gamma LG G8s ThinQ, variante prevista per il mercato europeo e finora non ancora arrivata in Italia. Abbiamo utilizzato quello specifico avverbio di tempo in quanto la situazione sembra finalmente essere migliorata. La variante in questione è stata ufficializzata per il nostro mercato, e risulterà disponibile all'acquisto già nei prossimi giorni, sebbene ancora non si conosca il ...