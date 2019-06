Italia-Bosnia | oltre 7 milioni di spettatori in tv su Rai 1

Euro 2020 : Nazionale. Italia-Bosnia 2-1 - decide Verratti : L'Italia vince in rimonta e fa un altro passo verso Euro 2020: quarta partita e quarto successo per gli azzurri nel girone J di qualificazione

Insigne e Verratti firmano la rimonta dell’Italia sulla Bosnia : Due magie dei talenti tascabili e l’Italia vola. Non solo verso Euro 2020, ma anche nell’immaginario di una tifoseria tornata a divertirsi con la Nazionale. Il 2-1 in rimonta sulla Bosnia vale doppio per gli azzurri: c’è qualità e bellezza nel gioco dei ragazzi di Mancini, oltre che una vittoria pesantissima dopo aver rischiato di perdere a Torino ...

Highlights Italia-Bosnia 2-1 : gol - video e sintesi. Insigne e Verratti la ribaltano : Quattro su quattro: l’Italia resta a punteggio pieno dopo la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 dopo aver battuto in rimonta a Torino la Bosnia per 2-1. Alla rete di Dzeko nel primo tempo hanno risposto Insigne e Verratti nella ripresa, consegnando così agli azzurri sei punti di margine sull’Armenia, terza nel raggruppamento. Highlights Italia-Bosnia ...

Italia-Bosnia 2-1 - le pagelle dei quotidiani – Gazzetta molto severa con Bernardeschi : Italia-Bosnia 2-1, le pagelle dei quotidiani – Vittoria in rimonta, coi “piccoletti” Insigne e Verratti. L’Italia soffre, corre, rischia ma alla fine vince di misura contro una Bosnia mai doma e fa un grosso balzo in avanti per quanto riguarda la qualificazione all’Europeo itinerante del 2020. Le pagelle di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport. Gazzetta dello Sport ITALIA (4-3-3): Sirigu ...

VIDEO – Italia-Bosnia 2-1 - il siparietto Insigne-Verratti dopo il gol è esilarante : VIDEO – Italia-Bosnia 2-1, il siparietto Insigne-Verratti dopo il gol è esilarante VIDEO – Italia-Bosnia 2-1, il siparietto Insigne-Verratti dopo il gol è esilarante. Sono amici dai tempi del Pescara, quando Zeman riuscì a creare una delle sue ultime “favole”. Correva la stagione di Serie B 2011-12, il tecnico boemo MiSE insieme un gruppetto di giovanotti, la maggior parte dei quali hanno poi fatto strada. Ma siamo ...

Qualificazioni Euro 2020 : l'Italia vince 2-1 sulla Bosnia e rafforza il primato nel girone : Nella quarta gara del girone di qualificazione ad Euro 2020, giocata a Torino, l’Italia di Roberto Mancini vince contro la Bosnia-Erzegovina imponendosi in rimonta per 2-1. Un successo che fa fare un passo importante verso la qualificazione agli Europei per gli azzurri. Italia-Bosnia Erzegovina: scontro tra colossi La Bosnia di Edin Dzeko e Miralem Pjanic sfidava l'Italia allo Juventus Stadium di Torino per tentare di avvicinarla nella ...

Insigne e Verratti in gol. L'Italia ribalta la Bosnia : il Mancio vince ancora : Nei secondi che precedono il fischio finale il pubblico dell'Allianz Stadium intona l'Inno di Mameli: è la conferma che questa Nazionale si è conquistata di nuovo un posto nel cuore degli italiani. E' una squadra, quella di Mancini, che cerca il bel gioco ma che sa quando stringere i denti, senza di

Italia-Bosnia - le parole di Verratti : “Bravi a non abbatterci e a recuperare” : “Con Lorenzo abbiamo trascorso un anno fantastico a Pescara, ho giocato molto con lui e ci capiamo subito. Mi ha fatto un bell’assist”. Marco Verratti si complimenta con Insigne per il passaggio che gli ha permesso di siglare il 2-1 dell’Italia contro la Bosnia, tre punti che valgono tanto nella caccia alla qualificazione degli Europei del 2020. “Nel primo tempo è stata dura – spiega a Raisport il ...

Italia convince - gol di Insigne e Verratti : 2-1 con la Bosnia : Gli azzurri soffrono il brio della Bosnia e il gol di Dzeko, pareggiano con un capolavoro dell'attaccante del Napoli e risolvono all'85'

Italia-Bosnia - Mancini non ha dubbi : “sapevamo fosse difficilissima - ma nel secondo tempo abbiamo dominato” : Il ct azzurro ha commentato il successo ottenuto dalla sua Nazionale nel match contro la Bosnia, stesa 2-1 grazie ai gol di Insigne e Verratti Successo meritato per l’Italia nella quarta giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020, gli azzurri stendono 2-1 la Bosnia e rimangono a punteggio pieno nel Gruppo J. Fabio Ferrari/LaPresse Una serata difficile per il ct Mancini, riuscito poi a tirare un sospiro di sollievo al triplice fischio ...