Italia-Bosnia 2-1 | le pagelle dei quotidiani – Gazzetta molto severa con Bernardeschi

VIDEO – Italia-Bosnia 2-1 - il siparietto Insigne-Verratti dopo il gol è esilarante : VIDEO – Italia-Bosnia 2-1, il siparietto Insigne-Verratti dopo il gol è esilarante VIDEO – Italia-Bosnia 2-1, il siparietto Insigne-Verratti dopo il gol è esilarante. Sono amici dai tempi del Pescara, quando Zeman riuscì a creare una delle sue ultime “favole”. Correva la stagione di Serie B 2011-12, il tecnico boemo MiSE insieme un gruppetto di giovanotti, la maggior parte dei quali hanno poi fatto strada. Ma siamo ...

Qualificazioni Euro 2020 : l'Italia vince 2-1 sulla Bosnia e rafforza il primato nel girone : Nella quarta gara del girone di qualificazione ad Euro 2020, giocata a Torino, l’Italia di Roberto Mancini vince contro la Bosnia-Erzegovina imponendosi in rimonta per 2-1. Un successo che fa fare un passo importante verso la qualificazione agli Europei per gli azzurri. Italia-Bosnia Erzegovina: scontro tra colossi La Bosnia di Edin Dzeko e Miralem Pjanic sfidava l'Italia allo Juventus Stadium di Torino per tentare di avvicinarla nella ...

Insigne e Verratti in gol. L'Italia ribalta la Bosnia : il Mancio vince ancora : Nei secondi che precedono il fischio finale il pubblico dell'Allianz Stadium intona l'Inno di Mameli: è la conferma che questa Nazionale si è conquistata di nuovo un posto nel cuore degli italiani. E' una squadra, quella di Mancini, che cerca il bel gioco ma che sa quando stringere i denti, senza di

L’Italia ribalta anche la Bosnia - Euro 2020 e’ vicino : L'Italia batte in rimonta per 2-1 la Bosnia nel torneo di qualificazione per Euro 2020 e rimane a punteggio pieno. E' prima del suo girone con 12 punti in 4 incontri e compie un grosso passanti avanti verso la qualificazione. Non c'e' tre senza quattro. L'Italia batte anche la Bosnia (2-1) e centra la quarta vittoria consecutiva in quest'inizio di cammino verso Euro 2020. All'Allianz Stadium di Torino, Dzeko porta avanti i Bosniaci nel primo ...

Italia-Bosnia - le parole di Verratti : “Bravi a non abbatterci e a recuperare” : “Con Lorenzo abbiamo trascorso un anno fantastico a Pescara, ho giocato molto con lui e ci capiamo subito. Mi ha fatto un bell’assist”. Marco Verratti si complimenta con Insigne per il passaggio che gli ha permesso di siglare il 2-1 dell’Italia contro la Bosnia, tre punti che valgono tanto nella caccia alla qualificazione degli Europei del 2020. “Nel primo tempo è stata dura – spiega a Raisport il ...

Italia-Bosnia - Mancini non ha dubbi : “sapevamo fosse difficilissima - ma nel secondo tempo abbiamo dominato” : Il ct azzurro ha commentato il successo ottenuto dalla sua Nazionale nel match contro la Bosnia, stesa 2-1 grazie ai gol di Insigne e Verratti Successo meritato per l’Italia nella quarta giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020, gli azzurri stendono 2-1 la Bosnia e rimangono a punteggio pieno nel Gruppo J. Fabio Ferrari/LaPresse Una serata difficile per il ct Mancini, riuscito poi a tirare un sospiro di sollievo al triplice fischio ...

Italia-Bosnia - Mancini : “Disordinati nel primo tempo - abbiamo dominato la ripresa e abbiamo meritato di vincere” : Le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Bosnia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il ct azzurro analizza così la prestazione: “Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando giochi due gare ravvicinate. La Bosnia è una squadra di grande livello tecnico. Nel primo tempo siamo stati troppo disordinati, nel secondo tempo siamo ...

L’Italia ha battuto 2-1 la Bosnia nelle Qualificazioni agli Europei del 2020 : La Nazionale maschile di calcio ha pareggiato 1-1 con la Bosnia all’Allianz Stadium di Torino nella quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020. La Bosnia ha segnato per prima, al 32′, con Dzeko. L’Italia ha poi recuperato nei primi

Italia forza 4 - Insigne e Verratti ribaltano la Bosnia : poker di successi per la Nazionale di Mancini : Gli azzurri di Mancini centrano il quarto successo consecutivo nel Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, stendendo la Bosnia 2-1 Bella, frizzante e spumeggiante. Capace di soffrire, riordinare le idee e poi ribaltare una partita diventata complicata con il passare dei minuti. L’Italia centra la quarta vittoria consecutiva nel Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, la più difficile considerando la caratura ...

L'Italia vola con Insigne e Verratti : 2-1 alla Bosnia - Mancini fa 4 su 4 : L'Italia viaggia a punteggio pieno verso Euro2020. Quarta vittoria consecutiva per gli Azzurri nel gruppo J. I ragazzi del ct Roberto Mancini a Torino trionfano 2-1 in rimonta contro la...