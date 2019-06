Introdotti costi di attivazioni imprevisti per due offerte TIM popolari | le novità del 12

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Spuntano oggi 12 giugno nuovi aumenti legati adTIM particolarmente apprezzate dal pubblico italiano. In questo caso non si parla di vere e proprie rimodulazioni, al contrario di quanto emerso nel recente passato in Italia, quanto diextra che avranno un impatto al momento dell’attivazione di determinati piani. Proviamo dunque a comprendere come cambieranno le cose da questo mercoledì, in modo tale che le singole promozioni possano essere valutate in piena consapevolezza dal pubblico. Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che le dueTIM coinvolte danon proprio positive siano Iron X 50 Giga e Titanium 50 GB. Entrambe, per chi non lo sapesse, prevedono minuti illimitati e 50 GB di traffico dati al mese, con un prezzo che varia a seconda dell’operatore dal quale si effettua la portabilità del proprio numero. Nel primo caso, infatti, ci ...

