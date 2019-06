Intervista a Giorgio Saccoccia | presidente ASI | “Da Grottaglie partirà il turismo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nei pressi dell’aeroporto di Taranto-si è tenuta la conferenza “Spaceport for Europe” organizzata da Enac, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Distretto Tecnologico Aerospaziale. Nell’occasione, AVIONEWS hatodell’Agenzia Spaziale Italiana.spiega la sua scelta di passare dall’ESA all’Agenzia Spaziale Italiana evidenziando come dopo la sua esperienza trentennale all’estero, alla Agenzia Europea, abbia sentito il bisogno di restituire qualcosa al nostro Paese. “Quello che sta succedendo allo spazio in generale – spiega – è un forte cambiamento in termini di avvicinamento al cittadino, alle opportunità economiche, in Europa il 10% del ritorno economico deriva da attività che sono in qualche modo legate allo spazio. L’accesso allo spazio non ...

