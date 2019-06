Instax Mini LiPlay | arrivano le fotografie stampate con l’audio

wired

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Fonte:.com Sempre più gettonate negli ultimi anni, le macchine fotografiche istantanee continuano a conquistare una larga fetta di utenti ancora legati al piacere di voler toccare con mano i ricordi e di non lasciarli all’interno di cartelle archiviate in hard disk o negli smartphone. Ma oggi, grazie a un’idea di Fujifilm, le macchine istantanee fanno un enorme passo in avanti introducendo per la prima volta l’audio nellesviluppate. Si chiameràla nuova istantanea presentata dal brand giapponese che si potrà acquistare in alcuni paesi già dal 21 giugno. Non sarà dotata del classico mirino utile per l’inquadratura dell’immagine ma al suo posto avrà un display da 2,7 pollici a colori e sarà dotata di flash. Il sensore potrà catturare immagini di risoluzione pari a 4,9 megapixel ma considerando che si tratterà di un ...

