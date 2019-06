Insigne e Verratti in gol L' Italia ribalta la Bosnia | il Mancio vince ancora

Italia convince - gol di Insigne e Verratti : 2-1 con la Bosnia : Gli azzurri soffrono il brio della Bosnia e il gol di Dzeko, pareggiano con un capolavoro dell'attaccante del Napoli e risolvono all'85'

Italia convince - gol di Insigne e Verratti : 2-1 con la Bosnia : Gli azzurri soffrono il brio della Bosnia e il gol di Dzeko, pareggiano con un capolavoro dell'attaccante del Napoli e risolvono all'85'

Italia forza 4 - Insigne e Verratti ribaltano la Bosnia : poker di successi per la Nazionale di Mancini : Gli azzurri di Mancini centrano il quarto successo consecutivo nel Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, stendendo la Bosnia 2-1 Bella, frizzante e spumeggiante. Capace di soffrire, riordinare le idee e poi ribaltare una partita diventata complicata con il passare dei minuti. L’Italia centra la quarta vittoria consecutiva nel Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, la più difficile considerando la caratura ...

Italia-Bosnia 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Insigne e Verratti i migliori degli azzurri [FOTO] : 1/35 Fabio Ferrari/LaPresse ...

L'Italia vola con Insigne e Verratti : 2-1 alla Bosnia - Mancini fa 4 su 4 : L'Italia viaggia a punteggio pieno verso Euro2020. Quarta vittoria consecutiva per gli Azzurri nel gruppo J. I ragazzi del ct Roberto Mancini a Torino trionfano 2-1 in rimonta contro la...

Italia-Bosnia 2-1 Insigne e Verratti rimontano il gol di Dzeko : L'Italia viaggia a punteggio pieno verso Euro2020. Quarta vittoria consecutiva per gli Azzurri nel gruppo J. I ragazzi del ct Roberto Mancini a Torino trionfano 2-1 in rimonta contro la...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Italia-Bosnia 2-1 : Verratti e Insigne fanno volare gli azzurri - quarta vittoria di fila : L’Italia ha sconfitto la Bosnia-Erzegovina per 2-1 e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri hanno trionfato all’Allianz Stadium di Torino e proseguono nel loro cammino immacolato: primo posto nel gruppo J a punteggio pieno con tre punti di vantaggio sulla Finlandia (2-0 in Liechtenstein) e addirittura 8 sugli avversari odierni e sulla Grecia (clamoroso ko in Armenia ...

VIDEO Italia-Bosnia 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Insigne pareggia Dzeko - Verratti segna la rete vittoria all’86’ : L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-1 nel match valido per qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino dove hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva compiendo un passo in avanti importante verso la rassegna continentale. Dzeko ha portato in vantaggio i balcanici ma la nostra Nazionale si è data una scossa nella ripresa ed è riuscita a ribaltare il ...

Pagelle Italia-Bosnia 2-1 : i voti della partita. Dzeko spaventa - Insigne e Verratti ribaltano il match con due perle! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Bosnia L’Italia super la Bosnia in rimonta con il punteggio di 2-1 nel quarto match degli Azzurri nel Girone J di qualificazione ad Euro 2020. Dopo un primo tempo nel quale i nostri avversari si fanno preferire, nella ripresa l’Italia cambia pelle e, con due bellissimi gol di Insigne e Verratti vanno a centrare i tre punti. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della sfida di ...

Italia-Bosnia 2-1 La Diretta Verratti raddoppia su assist di Insigne : A Torino l'Italia di Roberto Mancini affronta la Bosnia di Dzeko e Pjanic forte del successo ottenuto sabato scorso contro la Grecia. Gli azzurri marciano a punteggio pieno nel girone e fino ad...