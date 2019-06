In quanti giochi verrà diviso Final Fantasy VII Remake? Square Enix non ne ha idea

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019)VIIè stato uno dei grandissimi protagonisti delle conferenze pre-E3 2019 di questi giorni. Tutti abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa presentazione organizzata dama purtroppo i dubbi sul progetto rimangono, in particolare per quanto riguarda il modo in cuipubblicato e il numero effettivo di episodi in cui sarà sud.Il primo episodio (se così può essere definito)lanciato il 3 marzo del 2020 e si focalizzerà soprattutto su Midgar ma per quanto riguarda i prossimi episodi?ce ne saranno? A quanto pare neanchelo sa con certezza dato che si tratterebbe di una decisione ancora da prendere.La conferma arriva da Jason Schreier, noto giornalista di Kotaku che ha discusso della questione con Yoshinori Kitase. Kitase ha confermato che non può ancora rivelare il numero diche formerannoVII...

squallfenice87 : RT @omniacrystallis: Il producer ha ammesso di non poter parlare dei prossimi titoli del progetto Remake e ha spiegato la scelta di focaliz… - omniacrystallis : Il producer ha ammesso di non poter parlare dei prossimi titoli del progetto Remake e ha spiegato la scelta di foca… - ShivanArt : @Mengu09 @MagicEsports CHE BELLO! Quanti feels. Scettro isocrono con canto di orim sull'asfalto del campetto da basket del campo giochi. -