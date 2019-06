In 25 anni l' Italia perderà oltre 4 milioni di abitanti?

Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni». E Conte : «Anche lui sbagliò con la Grecia» : Il presidente della Commissione Uea: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio. La replica del premier italiano: «Convinti della nostra linea, non è recessiva»

"La sanità italiana cade a pezzi - in 10 anni 28 miliardi in meno" : l'allarme di Gimbe : Sprechi, tagli, inefficienze e cure essenziali non garantite a tutti e, di contro, l’aumento di fondi integrativi per ammortizzare la spesa privata per la salute. Sono questi i quattro fattori che, secondo la fondazione Gimbe stanno “facendo cadere a pezzi il Servizio Sanitario Nazionale”.L’immagine è impietosa e preoccupante e per avere un’idea della situazione basta partire dai numeri: “Nel periodo ...

Procedura d’infrazione - Giovanni Tria cerca un compromesso con l’Ue : “È per il bene dell’Italia” : Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il governo italiano deve cercare un compromesso con l'Unione europea per evitare la Procedura d'infrazione: "È nel nostro interesse", assicura il titolare di via XX Settembre durante l'informativa urgente che si è tenuta alla Camera dei deputati.Continua a leggere

Amanda Knox - quattro anni dopo l’assoluzione definitiva torna in Italia : parteciperà al Festival della Giustizia penale : Sono passati quattro anni da quando la Cassazione stabilì per lei e per il fidanzato Raffaele Sollecito l’assoluzione definitiva “per non avere commesso il fatto” in riferimento all’omicidio di Meredith Kercher e ora Amanda Knox si prepara a tornare in Italia per partecipare al Festival della Giustizia penale di Modena. La ragazza arriverà a Milano giovedì assieme alla madre, Edda Mellas, e al fidanzato Cristhoper e poi ...

Delitto Meredith Kercher : Amanda Knox tornerà in Italia a 4 anni dall’assoluzione : Amanda Knox giovedì tornerà in Italia per la prima volta dopo essere stata scarcerata, e poi assolta in via definitiva, dall'accusa di avere partecipato, a Perugia, all'omicidio di Meredith Kercher. Stando a quanto appreso dall'ANSA la donna atterrerà a Milano e da lì raggiungerà Modena dove sabato prenderà parte a uno degli incontri del festival della Giustizia penale. Sarà accompagnata dalla madre, Edda Mellas, e dal fidanzato ...

Lavoro minorile - ancora 152 milioni di bambini vittime di sfruttamento. In Italia 500 casi negli ultimi due anni : Se vivessero tutti in unico Paese, costituirebbero il nono Stato più popoloso del pianeta, più del doppio dell’Italia, più grande anche della Russia. Nel mondo sono 152 milioni i bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni (uno su dieci) vittime di sfruttamento lavorativo. Quasi la metà, 73 milioni, sono costretti a svolgere lavori duri e pericolosi, che ne mettono a grave rischio la salute e la sicurezza, con gravi ripercussioni anche dal punto di ...