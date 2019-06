liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) (AdnKronos) - Gli operatori, secondo il rapporto, si aspettano un lieve incremento dei prezzi in ogni comparto, ad eccezione dei negozi, per i quali la prospettiva, per oltre il 46% delle società, è di stabilità. In aumento, rispetto a quanto indicato lo scorso anno, le aspettative di crescita per i

TV7Benevento : Immobili: nel 2018 patrimonio fondi in Italia a 66 mld, +13,8% (3)... - TV7Benevento : Immobili: nel 2018 patrimonio fondi in Italia a 66 mld, +13,8% (2)... - TV7Benevento : Immobili: nel 2018 patrimonio fondi in Italia a 66 mld, +13,8%... -