Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza Ma l’avete notato? Il dettaglio è sotto gli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Niente figli e tanta passione:si sono regalati una minida fidanzatini a Saint Tropez. L’occasione, in realtà, era fornita dal compleanno di Alessia Solidani, hair stylist e grande amica della conduttrice che ha deciso di festeggiare nella famosa località della Costa Azzurra.non poteva mancare. Così è volata a Saint Tropez col marito a bordo di un aereo privato per un finesettimana lungo di svago, mare, sole e relax. Non è tra le vip più social la bella, ma questa volta ha fatto un’eccezione e condiviso molti momenti della mini fuga con il suo. Dalle foto dei baci passionali a quelle in bikini fino alla serata mondana. E a proposito di baci, uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti. Quello durante la serata in un locale in cui, seduta sulle gambe del marito, indossa un abito fucsia e mostra ...

trash_italiano : 'Non era una stagione fortunata per i reality!' ALESSIA MARCUZZI E ILARY BLASI CONTENTISSIME STASERA #GF16 - trash_italiano : Grande Fratello Vip 4, Alessia Marcuzzi sostituirà Ilary Blasi - giadap97 : RT @trash_italiano: 'Non era una stagione fortunata per i reality!' ALESSIA MARCUZZI E ILARY BLASI CONTENTISSIME STASERA #GF16 -