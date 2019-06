Il Tar del Lazio ha sospeso la nomina di Tiziana Maffei a direttrice della Reggia di

Alitalia - Lotito c'è : il proprieTario della Lazio formalizza la proposta d'acquisto : "Ho salvato la Lazio posso farcela con Alitalia" diceva nell'aprile del 2008 il patron del club biancoceleste che...

Caos procure - azione disciplinare per i 4 togati del Csm. Fonti Quirinale : "MatTarella mai intervenuto su nomine" : Il Procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei quattro consiglieri togati del Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma.Si tratta dei togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli ...

ASUS vuole porTare ZenFone 6 al centro del modding : ASUS ha iniziato a mandare ZenFone 6 ad una lunga lista di sviluppatori, per ora proposti da XDA e che potrebbe ampliarsi di più nel tempo: quest'iniziativa darà una grossa spinta al modding di questo smartphone, che è già partito col piede giusto grazie al rilascio dei sorgenti kernel e di uno strumento di sblocco del bootloader. L'articolo ASUS vuole portare ZenFone 6 al centro del modding proviene da TuttoAndroid.

Vanessa Incontrada e le altre sTar vittime del bullismo : Molte star, a partire da Vanessa Incontrada, sono state prese di mira dagli hater per le loro curve, ma hanno saputo difendersi come vere leonesse. Gli hater sono sempre in agguato. Nessuno può dirsi al sicuro, né i vip, né i nip, cioè le persone comuni. Gli odiatori esistono da quando l’essere umano ha messo piede sul pianeta Terra, ma oggi i social network hanno amplificato le voci distorte dalla rabbia, dall’invidia, ...

Taranto - il comandate nazionale a casa del vigile del fuoco morto ieri : Emanuela Carucci Dattilo ha portato la sua solidarietà ai pompieri. Aperta un’inchiesta dopo l’esplosione che ha ucciso Antonio Dell'Anna Il silenzio e il vuoto la fanno da padroni in una giornata afosa nella caserma dei vigili del fuoco di Taranto. Silenzio e vuoto, quelli lasciati da Antonio Dell'Anna, 54 anni, morto ieri mentre era in servizio. Si trovava in un maneggio per spegnere un incendio divampato nella notte. Poi un boato. ...

L'oroscopo del giorno 14 giugno - 2ª sestina : buone notizie ai Bilancia - SagitTario in calo : Oroscopo del giorno 14 giugno 2019, Astrologia e previsioni per i segni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Chi è pronto a scommettere sulla bontà delle predizioni riguardanti il proprio segno? Diciamo subito che a contendersi la corona riservata dalle stelle ai migliori, solamente tre, scelti come al solito tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano, senza alcun dubbio, l'ingresso della Luna in ...

Sardegna - destino della Lega in Regione si decide al Tar : Bisognera' attendere qualche giorno per sapere se 15 consiglieri regionali, fra i quali 8 della Lega, proclamati eletti in Sardegna il 20 marzo scorso potranno conservare il loro posto. Stamane davanti al Tar si sono tenute le prime udienze di tre distinti ricorsi elettorali e i giudici amministrativi si pronunceranno a breve. Il principale - presentato dagli ex consiglieri regionali dell'Upc Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta e dalla candidata ...

Il bancomat della stazione “impazzisce” e inizia a spuTare soldi : E' successo a Londra, nella stazione della metropolitana di Bond Street: a causa di un malfunzionamento l'apparecchio ha...

Tar - inammissibile il ricorso del Venezia contro i playout : Joe Tacopina, presidente del Venezia da poco retrocesso in Serie C dopo essere stato sconfitto nel playout contro la Salernitana, era stato chiaro e si era detto pronto a muoversi per sottolineare come ritenesse ingiusto aver dovuto disputare la doppia gara quando ormai era convinto di avere concluso la stagione. E così è stato: il […] L'articolo Tar, inammissibile il ricorso del Venezia contro i playout è stato realizzato da Calcio e ...

Playout Serie B - il Tar dichiara inammissibile il ricorso del Venezia : E’ stata messa la parola fine almeno per il momento per quanto riguarda il caos che ha colpito negli ultimi giorni il campionato di Serie B. E’ stato infatti dichiarato “inammissibile per difetto di giurisdizione” il ricorso amministrativo proposto dal Venezia Football Club contro l’annullamento del Comunicato del 30 maggio scorso con il quale il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso ...

Belen e Stefano De Martino alla conduzione della Notte della Taranta. Gli intellettuali protestano : "Appello alla dignità" : L’hanno chiamato “Appello alla dignità”. È il documento ideato e sottoscritto nel Salento da un gruppo di intellettuali, docenti universitari e artisti, contrari alla decisione, non ancora ufficializzata da parte di RaiDue, di affidare la conduzione del backstage del Concertone della Notte della Taranta, alla coppia d’oro del gossip, formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il documento è ...

Nuove idee - gioco e mentalità : la metamorfosi dell’Italia Targata Mancini! I disastri di Ventura adesso sono un lontano ricordo - tutti i meriti dell’attuale Ct : Un anno dopo i disastri della gestione Ventura, l’Italia torna a vincere e convincere. L’arrivo di Roberto Mancini ha dato una scossa a tutto l’ambiente, facendo tornare entusiasmo attorno ad una Nazionale che aveva fatto calare l’interesse dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Ora gli stadi si riempiono, la gente è davanti alla tv quando gioca l’Italia, c’è voglia di azzurro. C’è da dire che ...

Pas per i docenti delle scuole pariTarie : Nell’intesa raggiunta martedì 11 giugno 2019 tra MIUR e sindacati sono stati definiti i criteri di ammissione ai prossimi corsi pas che, come annunciato dal ministro Bussetti, dovranno prendere avvio al più presto possibile. I nuovi corsi abilitanti saranno aperti anche ai docenti di ruolo e a quelli che hanno lavorato nelle scuole paritarie. Cominciano ad affluire in redazione i primi quesiti circa la natura dei contratti stipulati presso ...

Ecco come si formano le polinie - gli enormi buchi nel ghiaccio invernale dell’AnTartide : (immagine: Nasa, 2017) Solo un paio di anni fa se ne era aperta una grande quanto la Scozia. Le polinie sono enormi buchi nel ghiaccio invernale dell’Antartide, fenomeni rari ma che si ripetono nel tempo, lasciando gli scienziati stupefatti e un po’ attoniti. La loro origine infatti è ancora misteriosa, ma ora un team internazionale coordinato dall’Università di Washington ha raccolto dati a sostegno di quella che era solo una teoria: lo ...