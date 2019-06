Il principe Harry incontra la cantante Rita Ora

Il principe Harry lascia Meghan e Archie a casa per volare da Rita Ora - : Roberta Damiata Il duca di Sussex ha presenziato ad un concerto di beneficenza, dove si è visto particolarmente affettuoso nei confronti della cantante Rita Ora Mai sottovalutare un Principe, soprattutto se si chiama Harry. Poco importa che sia follemente innamorato di sua moglie Meghan Markle e che da poco è diventato papà, Harry ha un passato di tutto rispetto quando si tratta di colpi di testa, e questo Meghan e i suoi capricci ...

La richiesta del principe Harry quando alloggia in hotel ti farà innamorare ancor più di lui

Il principe Harry era assente al ricevimento a Buckingham Palace - : Francesca Rossi L’assenza del principe Harry al ricevimento ufficiale di Buckingham Palace in onore del presidente Trump ha già innescato polemiche su tutti i più importanti tabloid Il principe Harry è stato il grande assente al ricevimento di Stato con cui la regina Elisabetta ha accolto il presidente Donald Trump e sua moglie Melania a Londra. I giornali internazionali hanno già innescato numerose polemiche sul motivo della ...

Melania Trump a Londra delude col look. Il principe Harry distrutto : Melania Trump accompagna il marito Donald al numero 10 di Downing Street per incontrare il Premier uscente, Theresa May. La First Lady sceglie per la visita formale un trench firmato Celine, uno dei suoi capi favoriti, che però si traduce in un flop. Il look del secondo giorno a Londra delude. Melania forse voleva calarsi nello stile britannico ma il risultato è ingessato. La signora Trump in meno di 48 ore ha sfoggiato abiti fantastici, come ...

Il principe Harry e Meghan Markle si trasferiscono in Africa? : Il principe Harry e Meghan potrebbero davvero trasferirsi in Africa. Sui tabloid inglesi la notizia ha avuto una grande risonanza, ma l’ufficio stampa di Frogmore Cottage non conferma alcuno spostamento. Anche Vanity Fair Italia sostiene che vi siano buone probabilità che il viaggio avvenga. Si parla prima di tutto di una visita ufficiale dei duchi di Sussex in Sudafrica prevista per il prossimo autunno. Non è escluso, però, che il breve tour ...

Meghan Markle e il principe Harry : foto - : Fonte foto: Getty, LaPresseMeghan Markle e il Principe Harry: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Meghan Markle e del Principe Harry: la coppia felice ha appena accolto in famiglia il proprio primogenito, il piccolo Archie Meghan Markle e il Principe Harry sembrano essere ...

Il principe Harry ha preso un volo commerciale da Roma per Londra

Il principe Harry “beccato” in partenza da Roma su un volo di linea. I social : «Ma era lui?». No comment da Londra : Altro che voli di Stato, jet privati, mezzi blindati e guardie del corpo: il principe Harry, per il suo breve soggiorno a Roma, ha scelto di utilizzare un comune volo di linea. La notizia è diventata di dominio pubblico dopo che una passeggera ha immortalato il duca di Sussex, giunto nella Capitale per partecipare ad una partita benefica di polo, mentre sedeva al suo posto su un aereo diretto da Fiumicino verso Londra. A scattare le foto è ...

Il principe Harry vola su un aereo di linea mentre Meghan Markle fa spese folli : Il principe Harry è stato fotografato su un volo di linea, come un passeggero comune. Tutto il contrario di sua moglie Meghan Markle. La Duchessa del Sussex è nota per avere le mani bucate, amare il lusso e i guardaroba da migliaia di euro. mentre suo marito, quanto viaggia da solo, tende a risparmiare. Harry ha trascorso un paio di giorni a Roma per partecipare a una partita di polo a sostegno di una associazione benefica. E per rientrare casa ...

Volo di linea e «grazie» al pilota : Harry - il principe gentile - torna a casa : Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Il principe Harry a Roma Gli ultimi mesi del principe Harry sono stati ...

Meghan Markle e il principe Harry - viaggio in Africa con il piccolo Archie : la loro vita stravolta? : Meghan Markle ed Harry stanno progettando un viaggio in Botswana insieme al piccolo Archie. Come riporta il Corriere, il viaggio dei Duchi di Sussex potrebbe avvenire prima di quanto si potrebbe pensare, a dispetto della giovanissima età del bebè, nato lo scorso 6 maggio. i un'anonima fonte al tablo

principe Harry a Roma (senza Meghan e Archie) per giocare a polo : L'articolo Principe Harry a Roma (senza Meghan e Archie) per giocare a polo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.