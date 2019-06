Il nuovo album di Selena Gomez è “finalmente pronto” | la popstar parla del successore di

Selena Gomez sul nuovo album : “Finalmente è pronto” : Sìììììììì The post Selena Gomez sul nuovo album: “Finalmente è pronto” appeared first on News Mtv Italia.

Rihanna spiega perché il nuovo album non uscirà a breve e annuncia di volere figli “più di ogni altra cosa” : Tartassata dai fan che sono in spasmodica attesa del successore di ANTI, Rihanna spiega perché il nuovo album non uscirà a breve e la impegnerà ancora per qualche tempo prima che sia terminato. Ma c'è di più: Rihanna vuole diventare madre e non ha paura di affermare che questo è il suo desiderio più grande. Mentre il suo pubblico attende da anni il nuovo album di inediti, la popstar spariglia le carte e annuncia di volere un figlio, sopra ...

Evergreen… E altre canzoni è il nuovo album di Calcutta dopo gli ultimi inediti : Il nuovo album di Calcutta è Evergreen... E altre canzoni. L'artista di Latina ha così deciso di tornare con una nuova prova discografica che comprende il suo più recente album di inediti ma anche alcuni brani che ha pubblicato successivamente. La novità arriva sul mercato a cominciare dal 28 giugno e conterrà tutte le ultime uscire decise da Edoardo D'Erme, tra cui Due Punti e Sorriso (Milano Dateo), con il quale ha anticipato l'avvio del ...

Selena Gomez dall’ospedale al campo da baseball - fa beneficenza e svela un titolo dal nuovo album : Mentre continua a lavorare al nuovo album di inediti, il successore di Revival, Selena Gomez non smette di fare beneficenza. Venerdì 7 giugno è stata al Children's Mercy Hospital di Kansas City, per far visita ai giovani pazienti dell'ospedale, insieme agli attori Paul Rudd, David Koechner ed Eric Stonestreet. Portando un po' di allegria ai degenti, tra foto, autografi e chiacchiere, ha anche promosso l'asta di beneficenza di Big Slick ...

Jonas Brothers : cosa ne pensano i fan del nuovo album “Happiness Begins” : E tu lo ha già ascoltato? The post Jonas Brothers: cosa ne pensano i fan del nuovo album “Happiness Begins” appeared first on News Mtv Italia.

«Madame X» : com’è il nuovo album di Madonna : Madame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XMadame XCome accade ormai di frequente, quando si parla delle sue produzioni discografiche, il nuovo album di Madonna, in uscita il 14 giugno con Universal, non assomiglia a niente di quello che potevamo aspettarci. Per il suo quattordicesimo disco, infatti, la popstar ha deciso di rimescolare le carte e regalarci la sua opera più sperimentale, la più ...

I Modà stanno per tornare : in arrivo nuovo album e tour : La conferma ufficiale è arrivata! The post I Modà stanno per tornare: in arrivo nuovo album e tour appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini - Tocame anticipa l’album Twerking Queen : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è Tocame. Il brano anticipa il rilascio di Twerking Queen, l'album di debutto previsto per il 14 giugno. Tocame sarà in rotazione radiofonica a partire dal 7 giugno. Le sonorità sono quelle alle quali Elettra Lamborghini è abituata, già sentite nel singolo Pem Pem, con l'aggiunta del featuring di Pitbull e con ChildsPlay. Tocame è rilasciato in tutte le maggiori piattaforme di streaming dal 5 ...

Il nuovo album di Demi Lovato prende forma in studio con Blush e produttori da Grammy : Manca ancora un annuncio ufficiale, ma tutto lascia presupporre che siano iniziati i lavori per il nuovo album di Demi Lovato: dopo l'anno più difficile della sua vita, la popstar è tornata in studio insieme a produttori e compositori per realizzare brani inediti che confluiranno nel suo prossimo disco. Il successore di Tell Me You Love Me - la cui promozione in tour fu interrotta la scorsa estate per il ricovero in rianimazione della ...

Annunciato il nuovo album di Tredici Pietro - il figlio di Gianni Morandi debutta con Assurdo (cover e tracklist) : Il nuovo album di Tredici Pietro è Assurdo. Il rapper bolognese è pronto al debutto con un EP che contiene 7 tracce con l'intera produzione di Mr Monkey e da rilasciare su etichetta Thaurus Music. Nato Pietro Morandi e figlio del noto Gianni, il giovanissimo artista ha già mosso i primi passi nel mondo della musica con i brani Pizza e Fichi, Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto, con i quali ha ottenuto i primi riscontri di pubblico. ...

Shockwave di Liam Gallagher in anteprima live a Londra (video) : il nuovo singolo anticipa il prossimo album : Shockwave di Liam Gallagher è stato ufficialmente presentato il 5 giugno in anteprima live. Si tratta del nuovo singolo, che l'ex Oasis lancia a sorpresa, prima anticipazione del nuovo disco di inediti di prossima pubblicazione. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato lo stesso artista in occasione del concerto che ha tenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, alla Round Chapel di Londra. Un ristretto numero di fan - i presenti all'evento - hanno ...

Marco Carta - pochi giorni dopo l'arresto esce il nuovo album : "Bagagli leggeri" - si scatena l'ironia : pochi giorni prima dell'arresto con l'accusa di furto Marco Carta aveva annunciato la data d'uscita e il titolo del suo nuovo album... "Bagagli leggeri". Sembrerebbe quasi fatto apposta, una battuta, ironico. E invece il nuovo album del cantante si chiama davvero così. E i social ovviamente si sono

Rihanna è la donna più ricca del mondo della musica e affitta un’isola per il suo nuovo album : Secondo le recenti stime di Forbes, Rihanna è la donna più ricca del mondo della musica, con una fortuna stimata in 600 milioni di dollari, dunque non stupisce che abbia addirittura affittato un'isola per lavorare al suo nuovo album di inediti atteso entro il 2019. Battendo star del calibro di Madonna, a quota 570 milioni, Celine Dion, con 450 milioni, e Beyoncé, con 400 milioni, Rihanna non avrebbe rivali in quanto a ricchezza ...