Il ministro Bussetti annuncia nuovi concorsi per 70 mila posti nella scuola

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema del reclutamento e del precariato. L'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e delMarco. "L'accordo raggiunto oggi - commenta- è frutto del serio lavoro che abbiamo condotto in queste settimane con le organizzazioni sindacali. Un confronto franco che porterà alla stesura di una norma che ci permetterà di mettere in campo misure straordinarie a tutela dei precari storici e, in contemporanea, avvieremo una nuova stagione diordinari per chi vuole insegnaresecondaria"., oltre a ribadire l'impegno del governo su questo ...

pdnetwork : “Se fossero confermate le ricostruzioni che leggiamo sulla stampa, vorrebbe dire che il ministro #Bussetti ha menti… - MonicaCirinna : Il ministro #Bussetti ha mentito al Paese su un fatto grave come la sospensione della Prof. Dell’Aria a Palermo:… - borghi_claudio : Detto ciò, anche se non servirà a nulla, segnalo al ministro @bussetti_marco che nelle nostre università, nello spe… -