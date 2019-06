Il governo è fiducioso che l' Unione europea fermerà la procedura d' infrazione 

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il presidente del Consiglio 'c'est moi'. Giuseppe Conte approfitta della conferenza stampa sull'approvazione del decreto Sicurezza bis e, con al fianco Matteo Salvini, tiene ribadire i termini del suo incarico e ruolo. "Io sono il presidente del Consiglio dei ministri, che delega devo avere? Per trattare in Europa?", risponde il premier a chi gli chiede se ha la 'delega' due vice premier, Salvini e Luigi Di Maio, a portare avanti il confronto con la commissioneche potrebbe aprire unadi infrazione per deficit eccessivo. "La delega politica penso ci sia sempre, perché, se non ci fosse la delega politica, sarebbe sfiducia nei confronti dell'operato del Consiglio dei ministri", continua a scandire Conte. "E mi sembra che nessuno abbia mai messo in discussione la fiducia nell'operato del Consiglio dei ministri. A meno che .... qui c'è il vicepresidente Salvini...", ...

