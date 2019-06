Il franchise di Dark Souls ha distribuito oltre 25 milioni di copie

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La serieè stata un successo, su questo non ci sono dubbi e i recenti dati condivisi da FromSoftware confermano l'amore dei fan per questa saga. Dal lancio originale dinel 2011, il successo delcontinua a superare le aspettative. Questo è particolarmente evidente nei dati di vendita. Secondo FromSoftware, l'amata serie action-RPG ha25diin tutto il mondo. Come notato in un recente comunicato stampa, questa incredibile cifra tiene conto anche delle vendite digitali attraverso Steam.Venticinquedi unità vendute sono straordinariamente impressionanti, in particolare per undi nicchia prodotto da uno studio giapponese. E ci sono solo una manciata di titoli che caratterizzano la serie stessa:II,III eRemastered.Leggi altro...

