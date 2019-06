huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ilhail via alla causa die canonizzazione di Aldo Gastaldi, ‘Bisagno’, primod’Italia e medaglia d’oro della Resistenza. Ne dà notizia la Curia Arcivescovile di Genova attraverso il settimanale cattolico diocesano ‘Il Cittadino’.L’editto arcivescovile porta la data del 31 maggio ed invita “a comunicare direttamente o a far pervenire al Tribunale Ecclesiastico Diocesano tutte quelle notizie dalle quali si possano in qualche modo arguire elementi favorevoli o contrari alla fama di santità del Servo di Dio”.Nel frattempo, ilha richiesto “a quanti ne fossero in possesso, di rimettere con debita sollecitudine al medesimo Tribunale qualsiasi scritto, che abbia come autore il Servo di Dio, qualora non sia già stato consegnato alla Postulazione ...

SacchiGg : RT @HuffPostItalia: Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via al processo di beatificazione del partigiano Aldo Gastaldi 'Bisagno' https:… - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via al processo di beatificazione del partigiano Aldo Gastaldi 'Bisagno' https:… - HuffPostItalia : Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via al processo di beatificazione del partigiano Aldo Gastaldi 'Bisagno' -