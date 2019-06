I tifosi del Boca lo insultano sui social | la moglie di De Rossi lo difende | “se decidete

Corbo : “I tifosi inseguono i nomi - qualcuno li avverta. Il mercato del Napoli si svolgerà così…” : Corbo: “I tifosi inseguono i nomi, qualcuno li avverta. Il mercato del Napoli si svolgerà così…” Antonio Corbo scrive sul mercato del Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “Leggo e sento parlare di James Rodriguez. Se davvero Ancelotti lo vuole, lo faccia acquistare. Se vi riesce. Se lo conosce. Se lo trova utile. Gli allenatori preferiscono alla fine i giocatori di una certa familiarità ...

Paulo Fonseca è l'allenatore della Roma/ Ufficiale - Pallotta : 'entusiasmerà i tifosi' : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma: ecco l'annuncio Ufficiale del club capitolino. L'entusiasmo del presidente Jim Pallotta.

Cristiano Ronaldo festeggia la Nations League su Instagram : la gaffe sul ‘triplete’ non va giù ai tifosi della Juventus [FOTO] : Dopo la vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo fa discutere su Instagram: il post parla di ‘triplete’ ma i tifosi della Juventus hanno qualcosa da ridire Da ieri notte Cristiano Ronaldo ha aggiornato la sua bacheca con l’ennesimo trofeo. Questo, poichè nuovo, gli mancava: CR7 ha guidato il Portogallo alla conquista della Nations League. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato su Instagram postando una foto che ...

Mondiali femminili - le parole del ct azzurro Bertolini : “Le ragazze sono state fantastiche. Abbiamo sentito l’affetto dei tifosi” : Il ct della Nazionale di calcio femminile, Milena Bertolini, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro l’Australia all’esordio nei Mondiali: “Ringrazio tutti gli italiani, Abbiamo sentito l’affetto. In tanti so che ci hanno guardato, per noi è stata una spinta in più”. Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende l’Australia [FOTO] “Siamo partite ...

Torino - bella iniziativa : Filadelfia aperto ai tifosi per tutta l’estate : Ottimo campionato quello condotto quest’anno dal Torino, che ha sfiorato l’Europa League dopo una stagione in cui è risultata essere tra le migliori difese del torneo. Ora, per la compagine del presidente Cairo, è tempo di pensare alla prossima stagione. Con la conferma di Mazzarri, ci sarà da intervenire sulla rosa. Nel frattempo, la società granata si impegna anche con iniziative fuori dal campo. Ha infatti reso noto che ...

Manchester City - Guardiola giura amore ai citizens : le sue parole gelano i tifosi della Juventus : Nel corso di un’intervista al sito del City, l’allenatore catalano ha sottolineato di trovarsi benissimo a Manchester Pep Guardiola giura amore al Manchester City, l’allenatore catalano ha parlato al sito ufficiale dei citizens sottolineando di trovarsi nel posto giusto per allenare. Interrogato sulle sue sensazioni, l’ex Barcellona ha gelato i tifosi della Juventus: “credo che non ci sia un posto migliore nel ...

La digos indaga per identificare i responsabili dei cori fascisti tra i tifosi dell’Hellas : La digos di Verona stanno indagando, per identificare i tifosi che domenica sera hanno festeggiato la promozione in serie A dell’Hellas intonando il coro “Siamo una squadra fantastica, una squadra fatta a forma svastica, che bello che l’allena Rudolf Hess”. Lo riporta un’agenzia dell’AdnKronos. L’Hellas domenica sera vince 3-0 contro il Cittadella e viene promossa in Serie A. I tifosi si riversano nel ...

Fiorentina - ufficiale : Commisso è il nuovo proprietario. Della Valle : “Ai tifosi veri dico ‘state tranquilli’ - ai cazzari niente” : È ufficiale, non si torna più indietro. Dopo 17 anni, i Della Valle lasciano la Fiorentina nelle mani di Rocco Commisso, proprietario italo-americano dei New York Cosmos e fondatore del colosso delle telecomunicazioni Mediacom. Un affare che si aggira intorno ai 170 milioni di euro e gestito, per gli acquirenti, da J.P. Morgan e Chiomenti, mentre Credit Suisse Italy e Bonelli Erede hanno agito per i venditori. “Sono onorato di poter ...

Cristiano Ronaldo - il gol su punizione solo in Nazionale : tifosi della Juve scatenati - commenti esilaranti : Il primo anno in Italia è stato importante per Cristiano Ronaldo, che ha segnato quasi 30 reti tra campionato e coppe portando a casa uno scudetto. A mancare però è stato il gol su punizione, realizzato invece ieri sera nella semifinale di Nations League tra il suo Portogallo e la Svizzera. Tripletta per lui, che ha messo dentro su calcio piazzato la rete del momentaneo 1-0 replicando a quella segnata alla Spagna nella gara ...

Ronaldo castiga la Svizzera su punizione - i tifosi della Juventus insorgono : il motivo è sorprendente : I tifosi bianconeri si sono lamentati sui social dopo il gol segnato da Ronaldo su punizione nel match di Nations League tra Portogallo e Svizzera Una punizione perfida, un’esecuzione precisa ma tutt’altro che ciclonica, che ha comunque concluso la sua corsa in rete. L’autore? Cristiano Ronaldo, riuscito a ritrovare il gol con la maglia del Portogallo dopo un digiuno durato quasi un anno, dalla rete segnata al Marocco ai ...

Cori nazisti dei tifosi dell’Hellas Verona durante la festa promozione : il club prende le distanze : L’Hellas Verona ha conquistato la promozione nel campionato di Serie A ma a fare discutere sono stati i Cori razzisti intonati durante la festa promozione, la società ha deciso di prendere le distanze attraverso un comunicato ufficiale. “L’Hellas Verona, in merito ad alcuni articoli apparsi nelle ultime ore sui media relativi ai Cori di poche decine di persone, intende precisare che la societa’ prende le distanze e ...

Allenatore Juventus - Jorginho sui bianconeri : “Sarri in panchina? Tradimento per i tifosi del Napoli” : Allenatore Juventus – ”Sarri alla Juventus? I tifosi napoletani lo hanno nel cuore, normale che potrebbero arrabbiarsi e viverla come un Tradimento”. Sono le dichiarazioni di Jorginho che commenta a Coverciano le voci su un possibile futuro di Sarri alla Juventus. ”Per la stagione fatta tra difficolta’ e soddisfazioni, la vittoria in Europa League e i risultati in campionato Sarri dovrebbe restare al Chelsea ...

Champions League - Mourinho fa sognare i tifosi dell’Inter : “Ci sono 7-8 squadre che vogliono vincere la Champions la prossima stagione. L’Inter? Ha una buona squadra e un bel progetto oltre a molti soldi da investire, ma ha bisogno di piu’ tempo, forse un paio d’anni. Ma alcune squadre vogliono vincere e solo una ci puo’ riuscire”. Sono le dichiarazioni di Jose’ Mourinho all’emittente BeIn Sports, il club nerazzurro ha aperto un nuovo progetto con Antonio ...

I tifosi della Serie A diminuiscono e invecchiano. La Juve unica eccezione : Secondo uno studio di StageUp e Ipsos sui tifosi delle squadre impegnate in Serie A, la Juve ha aumentato i suoi sostenitori, arrivati a quota 38% dal 32% del 2002. Un primato in campo e fuori La ricerca si intitola “La Serie A nel XXI secolo: evoluzione dell’interesse, del tifo e dei ritorni per gli sponsor” ed utilizza il database della ricerca Sponsor Value. Ne emerge che, in termini generali, i tifosi della Serie A ...