I Radiohead pubblicano musica inedita online per beffare chi li ha ricattati

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nelle scorse ore il gruppo inglese deiha pubblicato ben 18 ore di. I contenuti, realizzati attorno al 1997, vengono dalle sessioni di registrazione di uno dei loro loro album più apprezzati, Ok Computer, ma finora non erano mai stati resi noti nella loro interezza. Si tratta infatti del contenuto di alcuni minidisk che il leader della band Thom Yorke aveva tenuto gelosamente per sé ma che di recente gli sono stati sottratti. La decisione di rendere tutto fruibileè stata presa non cedere al ricatto di alcuni hacker che minacciavano di pubblicare le tracce se i musicisti non avessero pagato 150mila dollari. “Abbiamo subito un attacco hacker“, ha scritto in un comunicato Johnny Greenwood, polistrumentista e compositore del gruppo. “Invece di lamentarci – molto – o ignorarli, abbiamo deciso di diffondere tutte le 18 ore ...

