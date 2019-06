I napoletani sono tutti ladri! Per il giodice non è reato

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La frase è stata pronunciata dal gestore di un bar di Courmayeur nei confronti di un cliente. Non si tratta di diffamazione, in quanto l'offeso era presente, né di ingiuria,depenalizzato. Il vice procuratore onorario di Aosta, Sara Pezzetto, ha chiesto al giudice di pace l'archiviazione dell'indagine per diffamazione a carico del gestore del bar Cafè des Guides di Courmayeur, aperta dopo una querela di un 48enne, originario di Caserta ma residente a Milano.Quest’ultimo, infatti, non aveva gradito alcune frasi pronunciate dal gestore dell’esercizio commerciale che si sarebbe rifiutato di trasmettere nel locale la partita di calcio Milan-Napoli dicendo al cliente che glielo aveva chiesto che "non gli piacevano iperchéladri".Per il vice procuratore onorario di Aosta, in questo caso la diffamazione non sussiste perché la persona offesa era presente. L’uomo non è perseguibile neanche per ingiuria in quanto ilè ormai stato depenalizzato. Inoltre, in base a una sentenza della Cassazione, non si può neppure parlare di"odio razziale o etnico", dato che manca un "sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori". E così, per il turista rimane aperta solo la strada del giudizio civile.