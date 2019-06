Hong Kong | piazza blocca legge estradizioni in Cina Folla oceanica manda ko Governo

Hong Kong - rinviata la discussione della legge sull’estradizione : L'articolo Hong Kong, rinviata la discussione della legge sull’estradizione proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Hong Kong - manifestanti sfondano cordone della polizia ed entrano nel Parlamento : la risposta col lancio di lacrimogeni : Da giorni a Hong Kong i cittadini sono scesi in strada in segno di protesta contro la legge, controversa, sulle estradizioni in Cina che l’assemblea legislativa avrebbe dovuto cominciare a esaminare oggi. Mentre le prime dimostrazioni si sono svolte senza incidenti, questo pomeriggio (ora locale) i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio legislativo. Nel video, il momento in cui riescono a forzare un cordone di ...

Hong Kong.Media - polizia : in atto rivolta : 11.21 I manifestanti che protestano contro la legge sull'estradizione in Cina,sono entrati nella sede del Parlamento di Hong Kong e la polizia antisommossa ha risposto con gas lacrimogeni e fumogeni all'interno dell'edificio. Lo riporta il South China Morning Post,secondo cui alcuni membri dell'assemblea forniscono fazzoletti e acqua agli intossicati. Il capo della polizia ha appena reso noto che gli scontri sono stati riclassificati come ...

Hong Kong - aumenta la protesta : rinviato voto su legge per l’estradizione in Cina. Le autorità : “Disperdetevi pacificamente” : Sono centinaia di migliaia e non accennano a smobilitarsi. I cittadini di Hong Kong stanno assediando le strade intorno al Consiglio legislativo con l’obiettivo di bloccare il voto su un progetto di legge del governo locale per autorizzare le estradizioni verso la Cina continentale. Questa mattina, il segretario dell’assemblea ha detto che il voto è stato rinviato “a data da destinarsi” a causa delle contestazioni. ...

Nuove proteste a Hong Kong - i manifestanti assediano il Parlamento : A distanza di pochi giorni Hong Kong scende nuovamente in piazza per manifestare contro l’ultima, controversa, legge sull’estradazione forzata in Cina la cui discussione in Consiglio era prevista per oggi ma è stata rinviata viste le proteste. I manifestanti hanno bloccato le strade intorno al Parlamento paralizzando la città, e protestano contro la nuova normativa in quanto causerebbe una limitazione delle ...

Hong Kong - successo della piazza : il parlamento rinvia la legge sulle estradizioni : Le proteste hanno avuto effetto, almeno per ora: rinviata la legge che avrebbe consentito estradizioni in Cina. Il parlamento di Hong Kong ha cancellato l’ esame della riforma della giustizia sotto la pressione delle manifestazioni . Fuori dall’edificio legislativo si sono verificati scontri....

A Hong Kong i manifestanti hanno ottenuto un primo risultato : La discussione in Parlamento del contestato emendamento sull'estradizione è stata posticipata, ma le proteste continuano

Hong Kong - proteste estradizione Cina : 6.01 Sale la tensione a Hong Kong, dove la polizia sta usando idranti e spray al peperoncino per disperdere migliaia di manifestanti che protestano contro la legge sulle estradizioni in Cina. Il Parlamento ha rinviato l'inizio dell'esame della legge a causa delle proteste. Migliaia di persone occupano le strade intorno al Parlamento.La legge è considerata contraria allo schema seguito finora di "un Paese, due sistemi" alla base dei rapporti ...

Cina a Usa : no interferenze su Hong Kong : 23.06 La Cina chiede agli Stati Uniti di "fermare le interferenze" sulle questioni di Hong Kong.E' la richiesta del portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang,in risposta ai timori espressi da Washington sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina che sarà da domani all'esame del parlamento dell'ex colonia britannica. Gli Stati Uniti sono "estremamente preoccupati", ha commentato ieri il dipartimento di Stato ...

Pechino accusa gli Usa : "Basta interferenze su Hong Kong". Nuove proteste in vista : La Cina chiede agli Stati Uniti di “fermare le interferenze” sulle questioni di Hong Kong. È la richiesta del portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, in risposta ai timori espressi da Washington sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina che sarà da domani all’esame del Parlamento dell’ex colonia britannica. Gli Stati Uniti sono “estremamente preoccupati”, ha commentato ieri il ...

Hong Kong - nuova manifestazione il 12 : 14.25 Gli organizzatori della protesta oceanica a Hong Kong hanno chiesto di non cambiare la legge sull'estradizione e hanno indetto nuove proteste per il 12 giugno,quando la proposta di legge, che hanno definito"terribile e draconiana", sarà esaminata dal Parlamento. La modifica alla legge permetterebbe l'estradizione di latitanti in Paesi in cui non è in vigore un accordo in questo campo, tra cui la Cina. Il governo di Hong Kong ha però ...

Che cosa sta succedendo a Hong Kong? : I manifestanti fanno con le braccia il simbolo del no per opporsi alla legge sull’estradizione (foto: PHILIP FONG/AFP/Getty Images) Nel weekend centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a Hong Kong per protestare contro una controversa legge in base alla quale chi è sospettato di un reato può essere estradato e processato in Cina. Secondo la polizia i manifestanti non erano più di 240mila, ma gli organizzatori hanno detto che ...

Hong Kong - linea dura sulla legge per l’estradizione in Cina. Scontri con la polizia durante il corteo : La manifestazione oceanica che ha portato oltre un milione di persone in strada non ha suscitato la reazione sperata. Anzi: Pechino ha ribadito che la sua posizione resta quella di sostenere la controversa legge sull’estradizione forzata di sospetti criminali in Cina in via di approvazione a Hong Kong e si oppone alle “interferenze esterne”. Lo stesso governo dell’ex colonia britannica -tornata nel 1997 sotto ...

Hong Kong continua a essere l’incubo di Pechino : La nuova generazione è più coraggiosa della precedente, con tendenze radicali e uno zoccolo duro che rivendica l’indipendenza dalla Cina. Leggi