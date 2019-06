Highlights Italia-Bosnia 2-1 | gol | video e sintesi Insigne e Verratti la ribaltano

Video/ Italia Bosnia - 2-1 - Highlights e gol : rimonta Azzurra all'Allianz! : Video Italia Bosnia, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, valida nella 4giornata del torneo di Qualificazione agli Europei 2020

VIDEO Italia-Bulgaria 3-0 - Nations League : Highlights e sintesi. Azzurre travolgenti senza Egonu : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria con un rapido 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di volley femminile, le Azzurre si sono imposte agevolmente al PalaBarton di Perugia e hanno infilato l’ottava vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale compiendo un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Six. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Bulgaria 3-0. VIDEO highlights ...

VIDEO Italia-Bosnia 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Insigne pareggia Dzeko - Verratti segna la rete vittoria all’86’ : L’Italia ha sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-1 nel match valido per qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, gli azzurri si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino dove hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva compiendo un passo in avanti importante verso la rassegna continentale. Dzeko ha portato in vantaggio i balcanici ma la nostra Nazionale si è data una scossa nella ripresa ed è riuscita a ribaltare il ...

Italia-Bosnia - gli Highlights del match – VIDEO : Italia-Bosnia, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Bosnia| E’ terminato il match tra Italia e Bosnia, il secondo ed ultimo di questa settimana dedicata alle Nazionali maggiori e alle qualificazioni per Euro 2020. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Italia-Bosnia L'articolo Italia-Bosnia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Italia-Ucraina Under 20 - gli Highlights del match – VIDEO : Italia-Ucraina Under 20, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Ucraina| E’ terminato il match tra Italia e Ucraina, semifinale del Mondiale Under 20. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Italia-Ucraina L'articolo Italia-Ucraina Under 20, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Italia-Russia 0-3 - Nations League volley : Highlights e sintesi. Azzurri sconfitti a Ufa : L’Italia ha perso per 3-0 contro la Russia nel match valido per la Nations League 2019 di volley maschile, gli Azzurri si sono dovuti arrendere contro i padroni di casa a Ufa e non sono riusciti a tenere testa a un avversario più esperto. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Russia 0-3, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. VIDEO highlights Italia-Russia 0-3: Clicca qui per ...

Australia-Italia - Mondiale femminile : gli Highlights del match – VIDEO : Australia-Italia, Mondiale femminile: gli highlights del match – VIDEO highlights Australia Italia| Devoto della Nazionale italiana al Mondiale femminile di Francia. Le azzurre erano impegnate contro l’Australia. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Australia Italia L'articolo Australia-Italia, Mondiale femminile: gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Grecia-Italia - gli Highlights del match – VIDEO : Grecia-Italia, gli highlights del match – VIDEO highlights Grecia Italia| Termina il primo dei due match di qualificazione ad Euro 2020 in cui l’Italia sarà impegnata. Stasera gli uomini di Mancini hanno affrontato la Grecia, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Grecia Italia L'articolo Grecia-Italia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Italia-Portogallo 3-0 - Nations League volley : Highlights e sintesi. Azzurri implacabili - quarta vittoria di fila : Tutto facile per l’Italia a Ufa (Russia), gli Azzurri hanno liquidato il Portogallo con un agevole 3-0 in appena 74 minuto di gioco e hanno così conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di volley maschile. La nostra Nazionale non ha avuto alcun problema contro i modesti lusitani, prestazione di grande spessore da parte dell’opposto Gabriele Nelli (18 punti), del regista Simone Giannelli e del martello Oleg ...

VIDEO/ Italia Mali U20 - 4-2 - : Highlights e gol - azzurri alle semifinali del Mondiale : VIDEO Italia Mali U20, 4-2,: highlights e gol della partita valida per i quarti di finale dei Mondiali. azzurrini in semifinale contro l'Ucraina.

Italia-Mali - gli Highlights del match – VIDEO : Italia – Mali, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Mali|Gli azzurrini di Nicolato scendevano in campo per sfidare il Mali nei quarti di finale del Mondiale Under 20. Senza troppi indugi andiamo a vedere come è andata a finire la partita. Ecco gli highlights del match. L'articolo Italia-Mali, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Italia-USA 3-1 - Nations League volley : Highlights e sintesi. Azzurri scatenati - terza vittoria e 28 punti di Nelli : L’Italia ha sconfitto gli USA per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di volley maschile, gli Azzurri si sono imposti in maniera schiacciante a Ufa (Russia) e hanno conquistato la terza vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale. A fare la differenza i 28 punti di Gabriele Nelli ma anche le buone prestazioni di Oreste Cavuto, Oleg Antonov e Roberto Russo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

VIDEO Italia-Cina 2-3 - Nations League volley : Highlights e sintesi. 39 punti di Egonu - azzurre sconfitte in rimonta : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-2 nel match valido per la Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre hanno perso a Hong Kong dopo essere state avanti per 2-0: le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono fatte rimontare e si sono dovute inchinare contro le Campionesse Olimpiche nonostante i 39 punti di Paola Egonu. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Cina 2-3. VIDEO highlights Italia-Cina ...

VIDEO Italia-Giappone 3-0 - Nations League volley : Highlights e sintesi. Azzurre scatenate - Egonu e Malinov sugli scudi : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di volley femminile, dominio assoluto delle Azzurre che si sono imposte nettamente a Hong Kong (Cina) infliggendo una sonora lezione di pallavolo alle nipponiche. Show della solita Paola Egonu, ottima regia di Ofelia Malinov, Elena Pietrini è salita in cattedra a partita in corso. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi Italia-Giappone 3-0, ...