Harry come mamma Diana In Angola contro le mine antiuomo

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019)e l'amore per l'Africa,e l'amore per l'Africa,e l'amore per l'Africa,e l'amore per l'Africa,e l'amore per l'Africa,L’immagine di Ladyche cammina nei campi minati dell’è una delle ultime che ritraggono sorridente la principessa del Galles. Era il gennaio 1997. Prima della vacanza in Sardegna con Dodi Al-Fayed, prima di quella notte maledetta a Parigi, prima di tutto quello che sarebbe stato il dopo senza di lei. Senza una madre, innanzitutto. Sarà il secondogenitoa terminare il lavoro iniziato dalla principessa, e lo farà presto. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail i duchi di Sussex starebbero programmando delle brevi permanenze in Africa da spalmare su un periodo medio lungo, due-tre anni al massimo. Non un trasferimento ...

RaiNews : Nel 1944 Harry Read e Jock Hutton erano appena ventenni quando salirono su un aereo a Duxford Airfield, sorvolarono… - endofthecaramel : RT @_VeronicaG: Io per uno che si veste come Harry Styles potrei perdere ogni tipo di dignità. - ChantalPumpkis : “One can never have enough socks.” - Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Come procede questo primo mese estivo?… -