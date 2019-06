Guardiola | “Se non mi prendono a calci resto al City”

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In occasione della sua partecipazione al Trofeo Costa Brava Legends di MarathonBet 2019, Pepha rilasciato alcune dichiarazioni a Mundo Deportivo. L’allenatore del City ha parlato della mancata vittoria della Champions: “Ci sono squadre molto buone e vincere è difficile. Voglio vincere il campionato: tra tutti i titoli che ci sono, è il più importante. Quello che mi rende più felice. È più divertente perché dura più a lungo. Vincere il campionato è straordinario”. Pep è intervenuto anche sull’ipotesi di concedersi un anno sabbatico, circolata nelle ultime ore: “Non prendo anni sabbatici. La notizia viene fuori, viene copiata e non è smentita. Ho due anni di contratto e, se non mi prenderanno a, continuerò” L'articolo: “Se non mial City” ilNapolista.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Guardiola sul futuro: 'Ho due anni di contratto con il City, se non mi mandano via resto' - SimoneGambino : Guardiola: 'Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto… - Sport_Mediaset : Perché sarà #Sarri, perché sarà #Guardiola. E non mi stupirei se alla fine l'allenatore della #Juve della prossima… -