Grande Fratello Vip | cambio della guardia a Mediaset | conduce Alfonso Signorini e porta

Grande Fratello : duro botta e risposta sui social tra Francesca De Andrè e Taylor Mega : L'influencer sbotta su Instagram: "Francesca? Da oggi chiudo il capitolo scontro con persone non hype".

Grande Fratello - Daniele Dal Moro riceve una sorpresa dal padre : ecco chi è Ganni Dal Moro : Nel corso della finale del Grande Fratello, Daniele ha ricevuto una sorpresa da suo padre e il pubblico riconosce il politico del PD.

Ascolti tv - dati Auditel Lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

Grande Fratello - Erica Piamonte bisessuale. Cos'ha detto veramente il padre sulla figlia - dietro le quinte : Cos'ha detto dietro le quinte il padre di Erica Piamonte dopo aver saputo che la figlia è bisessuale in diretta al Grande Fratello? È l'ex concorrente Cristian Imparato (gay dichiarato) a svelarlo, a Pomeriggio 5: "Ho avuto modo di parlare con il papà di Erica, mi ha detto Mi figlia mi garba ancora

Vincitore Grande Fratello 2019 - chi è?/ Martina Nasoni - ma qualcuno non è contento : Vincitore del Grande Fratello 2019: trionfa Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta. La sua storia e quanti soldi ha vinto.

Grande Fratello. Gennaro e Francesca : l’ex inquilino spiffera tutto : Finale ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello. A sorpresa vengono eliminati Francesca De André e il bel modello napoletano Gennaro Lillio. Gianmarco Onestini è terzo in classifica. A contendersi la vittoria sono Martina Nasoni ed Enrico Contarin (che nei giorni scorsi era il favorito di alcuni bookmakers). A trionfatore è Martina Nasoni, aggiudicandosi il premio finale di 100 mila euro, è la “ragazza con il cuore di ...

Grande Fratello - Francesca De André sui social : "Non sono stata leggera - ho passato momenti molto difficili" : "Eccoci qua…! sono tornata", ha esordito sul suo profilo Instagram Francesca De André dopo l'uscita dal Grande Fratello. "Ringrazio di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata" ha scritto la nipote di Faber, che è stata sicuramente uno dei personaggi più d

Grande Fratello 2019 Pagelle e vincitore/ Barbara d'Urso trionfa ma non per il web : Grande Fratello 2019, le Pagelle e il vincitore: secondo la collega del CorSera, la Barbara d'Urso chiude con un voto appena sufficiente

Grande Fratello : la famiglia di Gennaro Lillio ostacola l'amore con Francesca De Andrè? : La famiglia di Gennaro Lillio non sembra entusiasta della sua conoscenza con Francesca De Andrè e si allinea agli utenti del web che criticano la gieffina.

Matteo Salvini : “Come si fa tutti questi mesi senza Grande Fratello?”. Heather Parisi gli risponde : “Se non hai niente da fare” : Matteo Salvini ha commentato con un tweet dal sapore nostalgico la finale del Grande Fratello 2019: “E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi??“, ha scritto il vicepremier scherzando. Un commento che non è passato inosservato sui social e così immediata è arrivata la replica di Heather Parisi: “Azzardo una risposta al dubbio amletico di @MatteoSalvinimi : si ...

Heather Parisi contro Salvini : la replica al messaggio sul Grande Fratello : Matteo Salvini guarda il Grande Fratello, arriva la replica di Heather Parisi Non è una novità che il Ministro dell’Interno, nonché Vice Premier, Matteo Salvini, guarda il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Durante la finale di lunedì 10 giugno, il politico ha scritto un messaggio dopo la vittoria di Martina Nasoni e nella marea di […] L'articolo Heather Parisi contro Salvini: la replica al messaggio sul Grande Fratello ...

Grande Fratello - Heather Parisi sbrocca con Matteo Salvini : "Hai da fare? Allora smettila" : Matteo Salvini ha commentato, in maniera nostalgica, la finale del Grande Fratello 16. Immediata la replica di Heather Parisi: "Se hai qualcosa da fare, puoi stare anche senza Gf". Il ministro dell'Interno si era, infatti, dichiarato dispiaciuto per la fine del programma di Barbara D'Urso. Una frase

Martina Nasoni : messaggio per Barbara d’Urso dopo il Grande Fratello : Barbara d’Urso: la dedica speciale di Martina Nasoni dopo il GF 16 Soltanto poche ore fa è terminata la sedicesima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare la ragazza dal cuore di latta, Martina Nasoni. dopo la vittoria, la vincitrice di quest’edizione non poteva non ringraziare la “padrona di casa” Barbara d’Urso, che durante il corso di queste settimane non ha fatto altro che sostenerla durante il ...

Salvini - il post per la fine del Grande Fratello : "Come si può stare senza?" : Il vicepremier è un Grande fan del reality di Canale 5. Non è la prima volta che lo dimostra sui social