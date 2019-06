Grande Fratello Vip 4 | Alfonso Signorini potrebbe sostituire Ilary Blasi alla conduzione

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La notizia che ha lanciato il sito 361Magazine in queste ore sul prossimoVip è del tutto inaspettata: pare che sia stato scelto il conduttore che dopo l'estate prenderà il posto di. Il presentatore della quarta edizione del reality dedicato ai personaggi famosi si dice che sarà: il direttore di Chi, dunque,essere stato "promosso" dal ruolo di opinionista a quello di padrone di casa del format di Canale 5. Nuova indiscrezione sul GF Vip 4 Dopo gli ascolti deludenti che ha fatto registrare ilVip 3, si era ipotizzato uno stop del reality per qualche tempo: in verità, stando a quello che sostengono i maggiori siti d'informazione nelle ultime ore, la quarta edizione del format si farà. Data per certa l'assenza di(la romana ha deciso di dedicarsi ad altro, forse a Temptation Island Vip), ...

