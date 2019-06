Governo | Toninelli e l’ipotesi di un rimpasto | “Disponibile al passo indietro? Ho tanto

Il rimpasto di Governo potrebbe riguardare Toninelli - Trenta e Grillo : Dopo la telefonata di alcuni giorni fa, ieri anche l'incontro. Un'ora. Per guardarsi negli occhi e ricominciare a parlarsi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono rivisti. Per discutere di tasse e di Europa, per avvisare un dialogo costruttivo ma senza sconti. Così, nella linea dura con Bruxelles, M5s e Lega rinserrano i ranghi. Ufficialmente “di rimpasto non vogliono parlare, ma hanno avviato la riflessione su alcuni cambi nel governo con ...

Governo - ma quale crisi : a Lega e M5s cambiare non conviene - rischia solo Toninelli : Il Governo va avanti: c'è così la conferma che le "liti" delle scorse settimane altro non erano che mera campagna elettorale...

Grandi navi a Venezia - Danilo Toninelli : “Toccherà a questo Governo risolvere la situazione” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto sul tema Grandi navi a Venezia durante il question time alla Camera dei deputati: "Abbiamo avuto 13 idee di due pagine l'una, ne abbiamo selezionate due, San Nicolò e Chioggia, mentre per il porto di Marghera non esiste nessun progetto".

Governo - Toninelli a Radio24 : “Sblocca cantieri? Da Salvini il più grande No in un anno di lavoro” : “A Salvini che dice che non vuole far cadere il Governo e andare avanti chiedo di venire al tavolo” tecnico sullo sblocca cantieri, “la campagna elettorale è finita”. Così il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, intervistato a Radio24 commenta in diretta le parole del vicepremier che, in contemporanea su Rtl, dice di di voler fare cadere l’esecutivo ma che “il Governo è pagato per fare”. Per ...

Toninelli contro Salvini : 'Stufo delle sue stupidaggini - cerca solo di far cadere Governo' : Dopo l'incidente verificatosi a Venezia tra una nave da crociera e un battello turistico, Salvini aveva accusato i 5Stelle di aver detto no a una proposta della Lega per risolvere il problema delle Grandi Navi. Ora però arriva la risposta del Ministro Toninelli che si dice molto infastidito dalle parole del Ministro dell'Interno, dato che non ci sarebbe stato alcun progetto ufficiale presentato al Mit, e anche che l'unica proposta avanzata dalla ...

Salvini dà i 15 giorni al Governo : "Se diremo le stesse cose - sarà un problema" | Toninelli : "Allora venga al tavolo cantieri" : Prosegue il botta e risposta tra Lega e M5s: il vicepremier non vuole altri ritardi sullo sblocca-cantieri e sulle riforme del Carroccio

Litigi davanti a un cantiere fermo. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il Governo". Salvini nega : Continua lo scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Governo - Salvini : “Se tra 15 giorni stessa situazione - è un problema”. Toninelli : “È suo ‘no’ più grande sullo Sblocca cantieri” : A neanche ventiquattr’ore dall’ultimatum di Giuseppe Conte, seguito subito dal mancato accordo sullo Sblocca Cantieri, Lega e M5s tornano a battibeccare. La premessa è simile: “Vogliamo andare avanti”. Lo avevano ribadito di nuovo dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio. Poi però ci sono i distinguo. Matteo Salvini, in collegamento su Rtl, dice di non avere alcuna intenzione di far cadere il Governo, ...

Scontro sullo sblocca cantieri. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il Governo". Salvini nega : Continua lo Scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Appalti - Toninelli contro la Lega'Pretesto per far cadere il Governo' : "L'emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli Segui su affaritaliani.it

Cantieri - Toninelli contro la Lega"Pretesto per cadere il Governo" : "L'emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca Cantieri è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli Segui su affaritaliani.it

Concessioni autostradali - Danilo Toninelli : Con noi del M5S al Governo questo schifo sta cambiando : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna sulla questione delle Concessioni autostradali. Dopo il crollo del ponte Morandi, il Movimento 5 Stelle aveva fortemente criticato il gruppo Atlantia, della famiglia Benetton, promettendo multe da svariati milioni e una revoca immediata. Ora afferma di proseguire in quella direzione nello Sblocca cantieri, ma nel frattempo il gruppo mantiene la concessione fino al 2038 e tratta per il ...

Governo - Toninelli : “Giorgetti? Guai ad attaccare Conte. Si va avanti se c’è fiducia tra Lega e M5s” : “Questo Governo sta in piedi se c’è una fiducia reciproca”. Così Danilo Toninelli replica al sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in una intervista ha criticato duramente e messo in discussione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritenuto non imparziale tra le due forze politiche di Governo. “Sono convinto che oggi se ne parlerà al Consiglio dei ministri. Guai ad attaccare Conte”. ...

Governo - tira aria di rimpasto : il ministro Toninelli a rischio - i cinquestelle insorgono : Prima se ne mormorava soltanto nei retroscena, ma ora che il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi lo ha delineato apertis verbis in un'intervista, il M5s è pronto a insorgere...