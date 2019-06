Giulia De Lellis e Iannone insieme | la reazione di Andrea Damante

Giulia De Lellis e Irama non si seguono più su Instagram : tra loro sarebbe finita male : Dopo aver dichiarato in varie occasioni di essere rimasti in ottimi rapporti in seguito alla fine del loro breve amore, Giulia De Lellis e Irama sono tornati al centro del gossip per una novità che non farà piacere ai rispettivi fan: entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram dopo mesi di scambi di "like" e dediche musicali. Il sito Il Vicolo delle News, inoltre, in queste ore ha fatto notare che il cantante ha pubblicato un brano di Marco ...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis a cena insieme - foto : Da qualche giorno si parlava di un possibile flirt tra il campione di motociclismo Andrea Iannone e l'influencer Giulia De Lellis. Secondo il settimanale Spy, Iannone avrebbe chiesto il numero della ragazza. E questo interesse pare si sia concretizzato.Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto raffigurante l'ex di Belen Rodriguez e l'ex di Andrea Damante e Irama a cena in un ristorante di Milano. I due ...

Giulia De Lellis - la verità su Andrea Damante e Andrea Iannone : Giulia De Lellis e la sua vita privata sono costantemente sotto i riflettori, a maggior ragione ogni volta che gira voce circa una sua nuova storia d’amore o un addio sentimentale. È stato così per la rottura con Andrea Damante, è stato così anche per il (breve) fidanzamento con Irama e la storia si ripete anche ora che si vocifera di una liaison con Andrea Iannone, come sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 7 giugno. ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : 'È una persona importante - lo sarà sempre' : La vita sentimentale di Giulia De Lellis continua a tenere banco sui giornali e sui siti di gossip. Le voci su un presunto flirt in corso con Andrea Iannone stanno trovando le prime conferme negli spostamenti della ragazza. Interpellata da alcuni fan in discoteca sulla frequentazione che si dice abbia intrapreso con il pilota, la romana si è limitata a dire che è ancora ufficialmente single e che non è fidanzata con Iannone. Ieri sera, però, ...

