Giulia De Lellis | dopo Andrea Damante riparte da Andrea Iannone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La prima, nuova coppia dell’estate 2019 potrebbe essere quella formata daDe. A rivelare i dettagli della loro liaison è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 12 giugno. Galeotto fu il fratello di lei, Peppino, da sempre appassionato di moto. Per fargli un regalo l’influencer, come scrive la rivista, “accetta l’invito die si presenta al Mugello nel box del pilota”. Terminata la gara i due vanno a Roma dove la Deè impegnata nelle riprese di una serie tv web per Witty Tv. Quandostacca dal set vola a Lugano, in Svizzera, dove viene fotografata al ristorante con, con il quale trascorre la notte nella villa del pilota., dal canto suo, per ora non conferma ma neanche smentisce come dimostrano le parole da lei pronunciate nel corso di un’ospitata in discoteca....

