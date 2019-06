Giovanni Di Lorenzo | dalla maglia azzurra dell’Empoli a quella del Napoli | la carriera di

forzazzurri

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Di, classe 1993 è il primo acquisto delper la stagione 2019-2020. Terzino destro, ottima la sua stagione con ladell’Empoli. Ancelotti lo affiancherà a Kevin Malcuit e quasi sicuramente coprirà l’addio di Elseid Hysaj, sempre più in procinto di lasciare. LaCresciuto nella Lucchese, nell’estate 2009 si trasferisce alla Reggina con cui vince, con gli Allievi, il Torneo Internazionale Sanremo e due campionati Primavera. Con la squadra amaranto debutta in Serie B il 29 maggio 2011 contro il Sassuolo. Nella stagione 2012-13 viene ceduto in prestito al Cuneo in Lega Pro dove scende in campo 28 volte. Grazie alle buone prestazioni fornite con ladella squadra piemontese, entra nel giro della Nazionale Under 20 di Luigi Di Biagio con cui disputa il Torneo Quattro Nazioni. Nel 2013/14 torna alla Reggina in Serie B ...

sscnapoli : Benvenuto Giovanni Di Lorenzo! ?? #ForzaNapoliSempre - OptaPaolo : 7 - Giovanni Di Lorenzo ha preso parte attiva a sette reti nel 2019 in Serie A (cinque gol e due assist), solo Tren… - en_sscnapoli : Welcome to #Napoli, Giovanni Di Lorenzo! ?? #ForzaNapoliSempre -