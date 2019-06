Giornalisti | minacce a cronista Giornale di Sicilia | ' Vi facciamo saltare in aria' 2

liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) (AdnKronos) - Solidarietà al, e a tutta la redazione deldi, è stata espressa dal consiglio regionale dell'Assostampa. "Chi cerca di intimidire e imbavagliare l'informazione sappia che ini continueranno a fare il proprio dovere senza tentennament

TV7Benevento : Giornalisti: minacce a cronista Giornale di Sicilia, 'Vi facciamo saltare in aria'... - MarselPasquero : Complimenti ai giornalisti di Fanpage, più forti delle minacce e della corruzione. Ma in che paese viviamo? - NewSicilia : 'Elogio di boss, insulti a quanti si battono in favore della legalità e, talvolta, minacce a giornalisti impegnati,… -